Lider trend ogoljuje vječne tabue

Ma koliko se ta tema tabuizirala, ostaje istinita činjenica da i žene vole konzumirati pornografiju. No, nove su tehnologije donijele i neke nove podjele. Više nije upitno da i žene to vole, upitan je sadržaj!

Najnovija feministička revolucija unijela je konfuziju u osviještene ženske redove u kojima sada postoje dvije suprotstavljene struje. Jedna je ona starija garda koja svoje stavove temelji na seksualnom oslobođenju za koje su se zalagale šezdesetih, a druga je produkt nove emancipacije nastale u posljednjih desetak godina. Potonje u svojim pogledima podsjećaju na viktorijanski koncept žene kao nevina i nejaka objekta neutažive i predatorske muške požude. Iz takvih pobuda nastala je sasvim nova, ženska pornografija jer postojeća, muška, je odbojna, prljava, ispunjena nepoštivanjem prema ženama i nema veze sa ženskim konceptom seksualnosti.

U takvoj muškoj, 'negativnoj', pornografiji žena ne uživa, dok je nova, ženska, 'pozitivna' i riječ je samo o užitku. Može li se seksualnost promatrati ovako binarno i postoji li u tom području fantazija i specifičnih ukusa zaista standard u koji bi se svi trebali uklopiti, pročitajte u ljetnom izdanju Lider trenda koji donosi i pregršt drugih zanimljivih sadržaja za proširenje vidika.

