Lavovi i Strijelci odlično će započeti godinu, ljubav Rakova ići će kroz želudac, a Vage će biti partner iz noćnih mora

Šarmu Lavova u siječnju rijetki će moći odoljeti, a njihov trud i zalaganje bit će bogato nagrađeni. Naklonost okoline vedrinom i šarmom osvajat će i Strijelci, kojima siječanj donosi i poboljšanje financijske situacije. Rakovi neće biti skloni romantici, a ljubav partneru iskazivat će peglanjem košulja ili pripremom ukusnih obroka. Pred miroljubivim Vagama je mjesec žestokih svađa s partnerom i obračuna u kojima će pasti i neke teške riječi

Ljubavna zbivanja Ovnova bit će uzbudljiva. Ako još niste zaljubljeni, to će se promijeniti, dok bi parovi mogli proslaviti zaruke ili ulazak u brak. Iznimna ambicioznost ohrabrit će vas da prionete na ostvarenje ciljeva, no neće sve ići po planu. Nedostajat će vam strpljenja, promišljenosti i dobre taktike da biste postigli uspjeh pa je to nešto na čemu biste trebali poraditi.

