Kraljica Rania zapanjila izgledom: Ovo je jedna od najljepših haljina u njezinom ormaru

Jordanska kraljevska palača objavila je novi portret kraljice Ranije uoči njezina 55. rođendana kojeg je proslavila 29. kolovoza 2025., a veliku pozornosti privukao je besprijekoran izgled i bezvremenski stajling lijepe kraljice. Za ovu prigodu kraljice je odabrala profinjenu haljinu brenda Solace London u nijansi Arctic Blue, model Adami, koja se ističe arhitektonskim krojem i skulpturalnim rukavima.

U objavi koja se uklapa u dvorsku praksu obilježavanja rođendana službenim portretima kraljica je još jednom pokazala moderan, promišljen pristup odijevanju, pri čemu je vizualni naglasak ovoga puta bio na teksturi i volumenu tkanine.

Haljina Adami prepoznatljiva je po širokom, blago izduženom izrezu i naglašenim, kimono rukavima, uz karakterističan plissé nabor koji haljini daje ritam i mekoću, a da pritom ne gubi čistu liniju siluete. Riječ je o maksi kroju izrađenom od plissé-crepea s podstavom i skrivenim zatvaračem, čime se postiže uredan pad materijala i laskav profil.

Haljina popularnog brenda

Nijansa Arctic Blue smješta se između nebeskoplave i hladne pastelne plave, pružajući svjež, diskretan kontrast te omogućujući jednostavno usklađivanje s metalnim akcentima na nakitu i obući. Upravo ta koloristička odmjerenost, uparena s geometrijskim krojem, čini Adami vizualno efektnom.