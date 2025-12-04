Najbolje odjevena kraljica pokazala najneobičniju haljinu iz svog ormara, ali svi su gledali u čizme

Kraljica Rania i ponovno potvrđuje status modne ikone Bliskog istoka. Njezin najnoviji javni nastup savršen je primjer kako besprijekornu eleganciju isfurati u baš svakoj prigodi.

Središte novog kraljičinog stajlinga činio je crni prsluk bez rukava dizajnerske kuće Sacai, japanskog brenda poznatog po inovativnom pristupu tradicionalnim krojevima. Ovaj elegantni komad izrađen je od fine vunene tkanine i kombinacije različitih materijala, a platnom obrubljeni detalji savršeno odražavaju Ranijin prepoznatljiv stil koji spaja moderna i klasična obilježja. Prsluk s remenom naglasio je struk i kreirao impresivnu siluetu koja je istovremeno poslovna i elegantna.

Ispod prsluka kraljica je nosila smeđu rolu na točkice brenda Rabanne , model ukrašen kristalima koji su dodali diskretnu dozu glamura cijelom odjevnom izboru. Uska i elastična rolka u nijansi čokolada smeđe s uzorkom bijelih točkica unio je topao dodir savršeno usklađen s atmosferom božićnog druženja s djecom.

Čizme kao ključni modni detalj

Detalj koji je posebno privukao pozornost bile su crne kožne čizme modne kuće Jacquemus. Čizme s kontrastnim detaljima na vrhu stopala predstavljaju savršen spoj suvremenog dizajna i praktičnosti. S modernim oblikovanjem i elegantnom linijom ove čizme potvrđuju zašto su postale nezaobilazan komad sezone.

Jacquemus, brend francuskog dizajnera Simona Portea Jacquemusa, poznat je po minimalističkom pristupu s neočekivanim detaljima. Upravo to ove čizme čini posebnima. Kontrast između različitih oblika i tekstura na prstima dodaje dimenziju inače klasičnom crnom modelu, čineći ih dovoljno zanimljivima da budu središnji komad, a opet dovoljno suptilnima da se uklapaju u elegantnu cjelinu.