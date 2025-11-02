Kraljica Rania niže stajlinge, jedan bolji od drugoga: U haljini koja laska figuri sve je zasjenila

Jordanska kraljica Rania ponovno je očarala modnim odabirom na svečanoj ceremoniji otvorenja Velikog egipatskog muzeja. U prilagođenoj crvenoj haljini Dolce & Gabbana, uz bijele Louboutin salonke i torbicu Bottega Veneta, izgledala je besprijekorno
Veliki egipatski muzej, smješten na impresivnoj površini od 500.000 četvornih metara s pogledom na piramide u Gizi, svečano je otvoren u subotu. Ceremoniji je prisustvovalo 40 državnika i visokih dužnosnika, uključujući kraljeve, predsjednike država i premijere iz svih dijelova svijeta. Hrvatsku je predstavljao Zoran Milanović sa suprugom Sanjom Musić Milanović.
Jordanka kraljica Rania ukrala je i ovaj put modnu pozornost, a odabrala je modni klasik talijanskog brenda Dolce & Gabbana.
Kraljica je svoju crvenu haljinu prilagodila s pune dužine na duljinu do koljena, naglašavajući struk sofisticiranim naborima. Modni look upotpunila je bijelim Louboutin salonkama i torbicom Bottega Veneta, a kći kraljice, princeza Salma, također je zablistala u crnoj haljini Alaia s detaljima u zlatu; torbicom Fendi i salonkama Jennifer Chamandi.
Otvorenjem muzeja, koji u svojoj kolekciji ima više od 100.000 artefakata, uključujući sve Tutankhamunove blaga, javnosti će se predstaviti najopsežnija zbirka posvećena jednoj civilizaciji na svijetu. Predsjednik Egipta Abdel Fattah El Sisi istaknuo je kako se 50 posto artefakata iz zbirke izlaže po prvi put od otkrića grobnice 1922. godine.