Kraljica Rania niže stajlinge, jedan bolji od drugoga: U haljini koja laska figuri sve je zasjenila

Lav

Dan donosi mirovanje nakon aktivnog razdoblja. Možda ćete osjetiti nedostatak uzbuđenja, no prihvatite ovo kao priliku za opuštanje. U ljubavi nema velikih promjena, ali stabilnost je ono što vam trenutno najviše treba. Financijski ste oprezni i to je dobro. Kreativne ideje dolaze spontano - zapišite ih za buduću upotrebu. Zdravstveno se osjećate dobro, no pazite na razinu stresa. Meditacija ili joga mogu biti od velike pomoći.