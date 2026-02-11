Konačno znamo što je Jennifer Aniston korigirala na svom licu

S 57 godina, koliko je napunila 11. veljače, svi se slažu da Jennifer Aniston izgleda desetljeća mlađe, a oduševljava ne samo svojom figurom, već i bezvremenskim modnim stilom, klasičnim minimalizmom sa ženstvenim detaljima.

'Ispravila sam devijaciju septuma: najbolja stvar koju sam napravila. Konačno sam spavala kao beba nakon godina problema s disanjem', izjavila je tada, dodavši: 'Što se tiče svih drugih glasina, koliko god dosadno zvučalo - sve je i dalje moje. Sve', rekla je tada.

U intervjuu za People Magazine 2007. godine, Aniston je prvi put javno priznala da se podvrgnula rinoplastici. Međutim naglasila je da je razlog bio medicinski, ne estetski.

Za razliku od mnogih zvijezda koje šute o estetskim zahvatima, Jenn je bila relativno otvorena o nekim aspektima svog održavanja ljepote, ali ne o svima.

Sve je to dakako pokrenulo pitanja o tome koliko njezinoj ljepoti doprinose dobri geni, a koliko 'odlasci pod nož'.

Revizijskoj rinoplastici podvrgnula se 2018. godine, a nešto više od desetljeća kasnije njezin predstavnik potvrdio je tada za Us Weekly da je imala još jedan zahvat na nosu kako bi ispravila devijaciju septuma 'koja nije bila pravilno obavljena prije 12 godina'.

Iako je lijepa glumica inzistirala na tome da su oba zahvata bila funkcionalna, estetski stručnjaci primjećuju da njezin nos danas izgleda refiniranije nego u ranim danima karijere: vrh je uži, a linija nosa pravilnija.

Nekirurški tretmani

U novijim intervjuima Jennifer je bila otvorenija o održavanju ljepote nekirurškim metodama. U razgovoru za Glamour prošle godine priznala je: 'Ne kažem da ne idem na tretmane lica i lasere i sve te dobre stvari. Naravno da idem. Održavam se', rekla je.

Također je priznala da uživa u peptidnim injekcijama LBC, tretmanu koji prema stručnjacima može imati anti-age učinke, te raznim laserskim tretmanima za poboljšanje kvalitete kože.

Ipak, glasno je odbacila nekoliko spekulacija.

Na glasine da je stavila implantate u grudi, 2007. godine odgovorila je duhovito: 'Osim da pustim da ih svi dodirnu, ne znam što još da učinim. Zbilja sam prilično sretna s onim što mi je Bog dao.'

Oko botoksa i dermalnih filera situacija je nejasna. Neki izvori tvrde da je priznala njihovo korištenje, a drugi navode da je to poricala. U intervjuu iz 2014. za Harper's Bazaar Australia rekla je da postoji 'pritisak u Hollywoodu da se ne stari', što je ostavilo prostora za tumačenje.

Većina stručnjaka slaže se, ako je i imala dodatne zahvate, da su oni napravljeni s iznimnom umjerenošću i preciznošću tako da ne izgleda 'previše umjetno', što je pak vidljivo kod nekih poznatih ljepotica.

U svakom slučaju, sve i dalje ostaje u domeni spekulacija, ali jedna stvar je sigurna: kombinacija dobrih gena, zdravog načina života i možda poneki profesionalni tretman čine Jennifer Aniston jednom od najatraktivnijih 50 plus ljepotica u Hollywoodu.