Kojih pet horoskopskih znakova ima najjaču umjetničku crtu

Suočeni s pitanjem koji znak ima najveća artistička stremljenja, mnogi automatski odgovore - 'Vaga'. No Vage više vole gledati, slušati, čitati... ukratko, konzumirati umjetnost, nego je stvarati. Predstavljamo vam stoga nekoliko znakova s jačim umjetničkim porivom od onog kod Vage

Rak

Rakovi su iznimno perceptivni i maštoviti, što uvelike pridonosi cjelovitosti njihovog umjetničkog talenta. Opažaju u okolini i u samima sebi više od svih, s izuzetkom Riba. Pod utjecajem navale osjetilnih informacija, u njihovim se umovima stalno rađaju nove ideje, koje silno žele izaći na svjetlo dana. Spoj duboke osjećajnosti i domišljatosti svrstava ih u vrh zodijačke ljestvice umjetničke produktivnosti.

Ribe

Ribe su umjetnički vjerojatno najnadareniji horoskopski znak. Njihov im vladajući planet Neptun daje sposobnost opažanja stvarnosti u tisućama boja, zvukova i mirisa. Osobito su vezane uz glazbu i ples, no snažne impresije i emocije tjeraju ih na raznolike načine izražavanja, koji se mijenjaju od slučaja do slučaja. Ribe nisu jako samouvjerene pa mnoga njihova djela ostaju zauvijek nepoznata javnosti, a one to ne smatraju propustom. Stvaranje je za njih više terapija nego posao.