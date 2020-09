Izgled im je izuzetno važan: Ovo su najtaštiji horoskopski znakovi

Ogledalce, ogledalce moje, na svijetu najljepši tko je? U 'Snjeguljici' se ne spominje kojem je znaku pripadala zla maćeha, no zacijelo jest jednom od ovih horoskopskih prvaka taštine

Vaga

Apsolutni pobjednik u ovoj kategoriji. Venerinoj djeci vizualna je ljepota iznimno bitna. Za prijatelje i ljubavne partnere prije će odabrati nekog privlačne nego neugledne vanjštine, makar potonjeg krasilo više umnih i moralnih vrlina. U Vaginim se očima jedino visok društveni i ekonomski status može nositi s ljepotom.

Pred ogledalom provode više vremena no što možete zamisliti, a pomno osmišljavaju čak i ležerna izdanja. Jako im je stalo do tuđeg estetskog mišljenja i odobravanja, uključujući komentare na društvenim mrežama, na kojima rado objavljuju selfije. Ako i slikaju prirodne ljepote ili kulturne znamenitosti, one su tek pozadina za nasmiješenu i uređenu Vagu u prvom planu.