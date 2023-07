Ključno za raskošan cvat: Ovo je sve što trebate znati o pravilnoj rezidbi lavande

Rezidba u kasno ljeto ili ranu jesen

'Mnogi se orezivanja lavande prihvaćaju već u proljeće, no to je greška. Preporučeno doba je kasno ljeto ili rana jesen, kada završi cvat. To je najbolja prevencija drvenastih stabljika i zdravog rasta narednog proljeća', poručili su eksperti iz Lavender Backyard Gardena za Express.

Naime, orezivanje u ranije doba godine može naštetiti rastu i smanjiti broj cvijeća te povećati stvaranje drvenastih stabljika koje onemogućavaju cvat u središtu grma.