Kako je Diesel postao vruća roba i modni brend koji baš svi žele u ormaru

Modni brend koji je veliku popularnost stekao 90-ih ponovno se našao na radaru. Sada, pod vodstvom izvrsnog Glenna Martensa, Diesel doživljava procvat i privlači pažnju zaljubljenika u modu

U Y/Projectu, čiji je bio umjetnički direktor od 2013., Martens je bio prepoznat po kultiviranju eksperimentalne mode sa siluetama koje se poigravaju dramatičnim volumenima, korištenju umjetničke tehnike trompe-l'oeil te poigravanju slojevitošću materijala, a sve to prožeto je stilskom dozom fantazije. Dobitnik modne nagrade ANDAM 2017. nije ni trenutka oklijevao i donio je taj utjecaj u Diesel. Za svoju prvu kolekciju proljeće/ljeto 2022. preuzeo je prepoznatljivo Dieselovo naslijeđe i transformirao ga na svoj način. Tom prilikom za Vogue je izjavio: 'Ideja je biti seksi, optimističan, aktivan i fokusirati se na traper. No tu je i zabavni faktor, s puno mogućih smjerova.'

Nije dugo trebalo da slavne osobe i it djevojke prigrle Dieselov novi cool stil. Julia Fox, glumica i bivša djevojka Kanyea Westa, u prvom redu do modne piste pojavila se odjevena u narančastom od glave do pete, a upečatljiva modna kombinacija sastojala se od hlača spojenih s čizmama, mini jakne i torbe s futurističkim logom modne kuće. U New Yorku je pak Dua Lipa pokleknula pod Martensovim utjecajem.