Znate ja vučem vlaške korene, po bakinoj strani. Ne znam mnogo njihovih običaja i recepata. U mnoštvu peukusnih @gagagrne recepata, ovoj sam spazila odmah. Zapitala sam se da li je moja Zagorka nekada stajala pored svoje mame, koja mesi baš ovu pitu, dok tiho pucketa vatra iz šporeta, jednog, ovako kišnog, jesenjeg, dana… I pita je bila više nego sjajna! Recept potražite na blogu, link vam je u biografiji. #pita #vlaška #vlajna #praziluk #kozijisir #vlaskapita #foodblogger #serbia #instaserbia #letsbake