Jeste li čuli za ribbon blonde? Ova laskava boja kose već sada je veliki hit

Osim što dočarava više volumena, kosa prošarana plavim pramenovima predstavlja savršeno ljetno rješenje, a u frizerskom svijetu sada je jako popularna tehnika bojenja kose nazvana 'ribbon blonde'

Boja pramenova prilagođena je prirodnoj boji kose, pri čemu se možete igrati bojama i naglasiti ili umanjiti njihov kontrast, ovisno o vašem ukusu. Ako ste pristalica uočljivijih pramenova po uzoru na one iz 90-ih, svidjet će vam se stil u kojem su visokokontrastne plave boje iskorištene kao temeljna boja za pramenove.

S druge strane, postoje prirodnije varijante koje uključuju mješavinu nekoliko plavih tonova. Budući da se trend bojanja ribbon blonde može individualno prilagoditi, savršen je za sve one dame koje žele podariti kosi više sjaja i postići veći volumen, no preporučuje se da to ipak prepustite profesionalcima.