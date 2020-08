Jesen donosi pregršt iznenađenja: Ovo su trendovi na koje morate obratiti pozornost u narednim mjesecima

Ako ste se pitali koji će to trendovi zavladati gradskim ulicama ove jeseni, imamo odgovor. Izdvojili smo njih deset koji će u nadolazećim mjesecima postati apsolutni 'must have', barem ako je suditi prema onome što smo dosad imali prilike vidjeti na tjednima mode

Tijekom tjedna mode na ulicama modnih metropola vladala je prava pomutnja, baš kao i u prvim redovima modnih revija, a mi smo budnim okom pratili i bilježili trendi komade koji se ponavljaju. Modni virtuozi su nam u nadolazećoj sezoni pripremili pregršt trendova, a mi smo probrali deset najupečatljivijih koje će u narednim mjesecima u svom ormaru priželjkivati sve istinske zaljubljenice u modu. Zbog utjecaja koronakrize mnogi dizajneri okrenuli su se bezvremenskom pristupu u dizajnu, kreirajući odjeću koja izlazi izvan okvira sezonskih trendova pa ćemo ove jeseni vidjeti i nekoliko modnih klasika koje uvijek iznova ističemo kao pametnu investiciju. Odličan primjer toga je odjeća u crnoj boji ili laskavi sakoi s dodatkom remenom koji naglašavaju struk i primjer su vječne poslovne elegancije.

Pažljivo pratite i bilježite kako bi ove jeseni bili ukorak s trendovima. Šah-mat

Karirani uzorak definitivno je bezvremenski print koji se iz sezone u sezonu provlači modnom scenom. Nekad čeka u prikrajku, a nekad dominira gradskim ulicama, a po svemu sudeći ista, svijetla sudbina očekuje ga i u narednim mjesecima. Ovaj tradicionalni print primjećen je na modnim revijama brendova Dries Van Noten, Saint Laurent, Miu Miu, Dior, Alexander McQueen, Tod's, Versace, Victoria Beckham, Michael Kors i Brock Collection, što dovoljno govori o tome koliko će popularan biti i ove jeseni. Crna je nova crna

Nakon vladavine bijele boje koja je obilježila ljetne mjesece, s dolaskom jeseni pažnju će uživati vječna crna. Valentino, Balenciaga, Givenchy, Victoria Beckham, Off-White i Dolce & Gabbana otvorili su modne revije snažnim crnim siluetama, dok su Chanel, Jil Sander, Ralph & Russo, Rochas, Kenzo, Lanvin i Brandon Maxwell svoje kolekcije u potpunosti posvetili crnoj boji koju ćemo, po svemu sudeći, ove jeseni nositi od glave do pete. Resice posvuda

Ako ste raspoloženi za malo resica u svom ormaru, bez grižnje savjesti možete investirati u nekoliko komada s ovim zabavnim detaljem. Upravo su resice bile jedan od najistaknutijih trendova na milanskom tjednu mode. Resice smo imali prilike vidjeti na revijama Prade, Jila Sandera, Bottege Venete i Hugo Bossa. Istoimena dizajnerica koja stoji iza brenda Roksanda resice je dodala svojim ženstvenim, večernjim haljinama, Gabrielu Hearst inspirirao je divlji zapad, dok je Dior bio nadahnut sedamdesetima. Spremni za operu?

Možda najneočekivaniji trend sezone zasigurno su damske rukavice do lakta - modni dodatak koji povezujemo s kazališnim operama i glamurom 50-ih godina prošlog stoljeća. Nakon što su Zoe Kravitz, Margot Robbie i Ariana Grande početkom ove godine rukavice uvrstile u svoje stajlinge, brojni dizajneri poželjeli su ovaj modni dodatak viđati na gradskim ulicama. Erdem, Giambattista Valli, Fendi, Givenchy, Lanvin, Sportmax, Off-White i Valentino samo su neki od brendova koji su razmišljali na sličan način. Matrix look

Mračni i tajanstveni Matrix look bit će itekako poželjan tijekom jeseni i zime 2020. Dugi kaputi od kože i vinila vraćaju se u ove sezone u modu zahvaljujući modnim virtuozima koji stoje iza brendova Erdem, Fendi, Ferragamo, Gabriela Hearst, Khaite, Miu Miu, Prada i Stella McCartney. Dominacija crvene

Iako će popularnost crne u jesenskim mjesecima biti neosporna, jarko crvena također će napraviti mjesta na modnoj sceni. Bilo u obliku čipke kao što to predlaže Bottegama Veneta, volanima koje sugerira brend Alberta Ferretti ili šljokicama koje nam nudi Christopher Kane, crvena boja uskoro će preplaviti gradske ulice. Osim spomenutih brendova, crvenu su u svoje kolekcije uključili i Valentino, Saint Laurent, Molly Goddard i Alexander McQueen. Gumene čizme

Baš kao i operne rukavice, jedan od najneočekivanijih i istovremeno najistaknutijih trendova sezone jesen/zima 2020. svakako su gumene čizme. Balenciaga, Prada, Dior, Bottega Veneta i Versace dali su svoje vizije ove nimalo glamurozne čizme koja će zasigurno ostaviti svoj trag u 2020. godini. Sakoi s remenom

Rijetko koja sezona prođe bez dominacije sakoa. Ovog ljeta svjedoci smo popularnosti sakoa u kombinaciji s bermudama. prošle sezone svjedočili smo dominaciji sivog odijela, a sezonu prije kariranim sakoima koji su bili apsolutni 'must have'. Ove jeseni najpoželjniji komad odjeće bit će sakoi s dodatkom remena kakve su predstavili Prada, Carolina Herrera, Monse, Miu Miu, Alexander McQueen, Michael Kors, Brock Collection i Jil Sander. Crvena šljokičasta haljina

Za sljedeći božićni domjenak ili novogodišnju zabavu investirajte u šljokičastu crvenu haljinu koja će ukrasti sve poglede na plesnom podiju. Ovaj model haljine sugeriraju Bottega Veneta, Christophera Kane, Marc Jacobs, Preen By Thornton Bregazzi, Rodarte, Saint Laurent i Valentino. Dramatični rukavi