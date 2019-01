Jennifer Lopez izgleda nestvarno dobro: Zanosna latina ostavlja bez daha

Jennifer Lopez, uspješna dizajnerica, glumica i pjevačica, ove će godine proslaviti 50. rođendan. Na sceni je već 30 godina, a izgleda bolje no ikada

'Muškarce nikad neće pitati kako to da su toliko uspješni i sa 49 godina. To mi smeta. Uvijek će biti ljudi koji će vas kritizirati bez obzira koliko vas drugi hvale. Nekad vam to i smeta, bez obzira na to što vas puno ljudi hvali. Ponosna sam na sve što sam ostvarila. U ovom sam poslu jako dugo i nevjerojatno je to da sam još uvijek na vrhu. Zato sam odlučila samoj sebi davati komplimente. Ne u arogantnom smislu. Mislim da sam to zbilja zaslužila jer sam naporno i teško radila za ovo gdje sam danas', rekla je zvijezda filma 'Second Act' koja je za fotosession Harper's Bazaar pozirala u seksi kombinezonu s potpisom Saint Lauranta i s ogrlicom Tiffany & Co.

Osvrnula se i na česte napise o tome kako se ponaša kao razmažena diva.