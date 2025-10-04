Izabrano deset najboljih avioprijevoznika na svijetu i jedno iznenađenje

I ove je godine organizacija APEX (Airline Passenger Experience Association) ' počastila' deset prijevoznika titulom 'Svjetska klasa'. Njihova lista, naime, ne rangira kompanije po plasmanu, nego onim najboljima daje ovu počast. Posljednjih godina tu nema naročitih iznenađenja, no ove godine ipak se dogodilo jedno. Naime, uz jedinu kompaniju koja dolazi iz zemlje koja je (bar dijelom) europska - Turkish Airlines - pojavio se prijevoznik iz Oceanije kojeg bi malo tko neupućen očekivao tamo - Fiji Airways .

Protekle dvije godine (2024.) je u Svjetsku klasu uvršeno samo osam kompanija) tu je još uvijek bio jedan klasični europski predstavnik, nizozemski KLM. Američkih prijevoznika u ovom rangu već godinama nema, premda je povijest putničkog zrakoplovstva neraskidivo povezana sa SAD-om. Danas su potpuno potučeni od azijske konkurencije.

U deset najboljih ove godine (zapravo je izbor za 2026.) ušli su - uz Fiji - svi uobičajeni 'sumnjivci' koji su u tom društvu bili i proteklih godina: Emirates, Japan Airlines, Oman Air, Qatar Airways, Saudia, Singapore Airlines, Turkish Airlines i Xiamen Airlines.

Mala flota potukla velike igrače

Jasno, medijski je najzanimljivija priča o Fiji Airwaysu, jer nikad nije kompanija s tako malom flotom ušla u ovo birano društvo.

'Ovo priznanje je ponosan i povijesni trenutak i za zračni prijevoz i za Fiji. Mi smo David u svijetu Golijata, i pobjeđujemo', izjavio je na dodjeli priznanja Andre Viljoen, predsjednik Fiji Airways.

Inače, još 2016. Fiji Airways nije bio ni među 100 najboljih na svijetu, a sad su među prvih deset. U međuvremenu su prošli kompletni 'redizajn' uključujući hvaljenu hranu u avionima sa specijalitetima s Fijja, koja se servira po narudžbama kao u restoranima, pa putnici biraju što žele jesti s jelovnika.

Svaka tvrtka koja je ušla u izbor prošla je detaljnu procjenu od strane stručnjaka iz ove branše. Ocjenjivanje traje punu godinu dana, a recenziju svake kompanije ponudili su ugledni stručnjaci iz akademskih i profesionalnih krugova.