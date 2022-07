Ivana Mišerić nakon fotografija u badiću očarala novom u 'opasnoj haljini'

Radijska voditeljica zadnjih dana podiže ionako visoke ljetne temperature zavodljivim poziranjima. Rijetko je viđamo u 'dosadnim' modnim kombinacijama, a nakon fotografija u kupaćem kostimu, sve je ostavila bez daha u bijeloj haljini ispod koje, čini se, ne nosi donje rublje

Ranije je za tportal otkrila je i da je moda ne zanima previše, ali da trendove ipak prati.

'Pratim koliko 'uberem' preko Instagrama od cura koje vole modu i lijepo kombiniraju odjeću, a i vidim po medijima ono što se nosi, nezaobilazne članke o trenutnim hitovima sezone. Kliknem i ja na to ako naletim. Evo, sad ste mi dali misliti - ne znam što je hit, sve se danas nosi, što ne? Aaa, znam, zmijski uzorak se nosi, je l' da? OK mi je to, imam baš takve čizme kupljene otprije šest godina, eto, opet su moderne. I staro super posluži', ispričala nam je tada.