Istražili smo koje su blagodati ricinusovog ulja i može li ono uistinu potaknuti rast kose i trepavica

Ricinusovo ulje ima veliku upotrebu u kozmetici zbog visokog udjela vitamina E i ricinoleične kiseline. Zbog svojih hidrantnih svojstava idealno je sredstvo za njegu suhe kože, kože sklone infekcijama i zrele kože, ali i za njegu kose, trepavica i obrva. Odlučili smo istražiti potiče li ricinusovo ulje rast dlačica ili je to samo još jedan beauty mit

Potiče li ricinusovo ulje rast kose?

Ne postoje studije koje bi pokazale da ricinusovo ulje može povećati rast kose više od 1 cm mjesečno, što se smatra prosječnom dužinom rasta kose u tom periodu. Međutim, oni koji ga koriste u te svrhe, često će vam reći drugačije.

90% ricinusovog ulja čini masna kiselina, ricinoleinska kiselina. Poznato je da stimulira receptor Prostaglandin E2, što može dovesti do dilatacije krvnih žila. Kada se primijeni na vlasište, povećana dilatacija krvnih žila povećava protok krvi bogate kisikom i hranjivim tvarima do folikula, odnosno korijena kose. Zbog hranjivih sastojaka koji sadrži, ricinusovo ulje štiti folikul dlake od vanjskih utjecaja koji uništavaju zdravlje i vitalnost folikula dlake.

Je li sigurno nanositi ricinusovo ulje na trepavice i obrve?

Stručnjaci tvrde kako je potpuno bezopasno koristiti ga za njegu obrva, no ističu kako je potrebno biti oprezan u kontaktu s očima. Nanesite malo ricinusovog ulja na ruku kako bi vidjeli hoće li doći do alergisjke reakcije. Ukoliko nemate reakciju, sigurno je za nanošenje na obrve i trepavice, no budite oprezni da vam ulje ne uđe u oči.

Kako upotrebljavati ricinusovo ulje za njegu kose i vlasišta?

Iako se ricinusovo ulje koristi diljem svijeta, nije namijenjeno svima. Prije nego ga nanesete na vlasište, nanosite malu količinu iza uha ili unutarnje strane nadlaktice tjedan dana, kako bi bili sigurni da neće iziritirati vlasište. Nakon što utvrdite da je ricinusovo ulje za vas bezopasno, možete ga koristiti na razne načine.