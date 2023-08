Inspiracija su vam Francuskinje? Ovo su njihova omiljena tri modela ljetne obuće

Iako jako cijene modni minimalizam, svaki look je pomno osmišljen do posljednjih detalja, a ni ljeti se ne odriču omiljene elegancije.

To naravno nije ništa drugačije niti kad se radi o odabiru obuće jer Francuskinje uvijek biraju modele koji idu uz sve i nikad ne izgledaju neprikladno.

View this post on Instagram

Riječ je o jednom od onih trendova koji nikad ne gube na privlačnosti, a vjerojatno najpoznatiji model su legendarne dvobojne balerinke Coco Chanel . Univerzalne i lijepe izgledaju genijalno bilo da ih nosite uz traperice ili malu crnu haljinu. Ovaj klasični model od mekane kože na najbolji moguć način spaja udobnost i eleganciju kao rijetko koja druga cipela i omogućuju ženama da zablistaju na svakoj zabavi i to bez štikli.

View this post on Instagram

Crne sandale s remenčićima toliko su suptilne da ih možete nositi uz sve što imate u garderobi - uz odijelo ili haljinu za poslovne prigode ili uz slip haljinu kako to fantastično radi francuska ikona stila Jeanne Damas . Sandale s petom s remenčićima dodaju decentnu seksi vibru svakom izgledu - a to je ono po čemu su Francuskinje poznate.

View this post on Instagram

Luksuzne kožne natikače

OK, slažemo se, birkenstockice i slične inačice, itekako su cool tijekom ljeta i rado ih nosimo u mnogim prigodama, no ništa se ne može mjeriti s vrhunskom elegancijom profinjenih kožnim ravnih natikača. Lijepe i s faktorom luksuza, najlegendarnije francuske luksuzne papuče vjerojatno su sad već kultni modeli Oran s potpisom Hermèsa i Saint Laurentov Tribute. Dakako, riječ je o modelima koji nažalost nisu priuštivi svima no bez brige, u ljeto 2023. slične varijante možete pronaći i high street trgovinama - samo pripazite da se radi o modelima od kože. I izgledaju jednako chic s odrezanim traper hlačama kao i s lepršavom midi suknjom.