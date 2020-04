Većina Hrvatica koje proteklih dana vrijeme provode u izolaciji poslovnu odjeću zamijenile su pidžamama i udobnim trenirkama, a mnoge zbog toga što se nalaze u svoja četiri zida izbjegavaju ujutro odjenuti grudnjak. Bez obzira na to što niste okruženi ljudima te činjenicu da vam je bez gudnjaka puno udobnije, stručnjaci upozoravaju kako je grudnjak potrebno nositi i kad ste kod kuće

Iako nam je sloboda kretanja trenutno ograničena, to ne znači da bi grudi trebale imati punu slobodu. Stručnjaci tvrde kako nenošenje grudnjaka dugi vremenski period može dovesti do istezanja Cooperovih ligamenata u grudima. Vlaknaste strukture u dojci, tzv. Cooperovi ligamenti pomažu držati grudi, a kada žena duže vrijeme ne nosi grudnjak, grudi neće dobivaju potrebni oslonac.

'Nitko nas ne vidi u izolaciji, zbog čega će se većina ljudi puno manje truditi oko svakodnevnog odijevanja. Međutim, izbjegavanje nošenja grudnjaka dugoročno može dovesti do opuštanja grudi, ukoliko grudi nemaju potreban oslonac', objasnila je Kenton.

Osim na vanjski izgled, nenošenje grudnjaka može dugoročno utjecati i na naše zdravlje, točnije na držanje.

'Grudi su teret, a ukoliko duže vrijeme žena ne nosi grudnjak, to može dovesti do problema s držanjem, a kod nekih ljudi i do ozbiljnijih problema s kralježnicom. Svakodnevno nošenje grudnjaka pomaže u prevenciji tih zdravstvenih problema.

'Nažalosz, 80 posto žena nosi pogrešnu veličinu grudnjaka - premalen ili prevelik grudnjak', ističe Jill Kenton i dodaje kako odgovarajući grudnjak 'jednom kada ga pronađete, ne biste trebali skidati'.

Naravno, ne zaboravimo da na opuštanje grudi utječu i godine. Koža godinama gubi elastičnost što znači da gravitacija lakše utječe na grudi u zrelijim godinama, pa je to još jedan dodatan razlog da na vrijeme stvorite naviku nošenja grudnjaka.