Hit haljina Donne Vekić: Boja koja naglašava preplanulu put i kroj koji fantastično sužava struk

Dok se u Umagu teniski svijet vrtio oko forhenda i servisa, Donna Vekić ukrala je svu pažnju u romantičnoj ljetnoj haljini koja priziva onaj pravi mediteranski šik. Uz dozu besprijekorne ljetne elegancije, naša je proslavljena sportašica otkrila i strogu tajnu svoje koncentracije prije izlaska na teren
Iako je na umaškom ATP turniru gostovala u potpuno opuštenom formatu i neformalnom razgovoru s voditeljem Ivanom Vukušićem, Donna Vekić je itekako pazila na modni aspekt. Pojavila se u pastelno ružičastoj kreaciji poznatog pariškog brenda, još jednom potvrdivši kako joj osjećaj za modu nimalo ne zaostaje za onim na teniskom terenu.
Romantika s potpisom Maje
Haljina koja je mamila poglede na tribinama djelo je francuskog modnog brenda Maje, a dolazi po cijeni od 270 eura. Riječ je o lepršavom modelu izrađenom od organskog pamuka u iznimno nježnoj, blijedo ružičastoj nijansi koja savršeno naglašava preplanulu put. Kroj u stilu klizačice, s dubokim V-izrezom s prednje i stražnje strane, laska figuri zahvaljujući nabranom, rastezljivom struku koji vizualno sužava siluetu.
Sitni, a opet promišljeni detalji, poput naramenica koje se vežu u mašne te efektnog niza gumbića u istoj boji, daju ovoj haljini poželjnu dozu ljetne bezbrižnosti. Kao pravi bonus za svaku ženu koja voli opuštenost, ova pamučna kreacija skriva i dva diskretna džepa, uspješno spajajući vrhunsku estetiku s čistom praktičnošću.
Ritual koji se nikad ne preskače
U razgovoru u Umagu priznala je da postoji samo jedna stvar koju apsolutno nikada ne propušta uoči meča. 'Prije svakog izlaska na teren imam samo jedan ritual kojeg se nikad ne odričem - šalicu duplog espressa. To je moj trenutak fokusa', otkrila je tenisačica. Upravo joj ta snažna doza kofeina i nekoliko minuta mira trebaju kako bi se pripremila za pritisak najvećih svjetskih pozornica.
A pozornica joj u posljednje vrijeme sigurno ne nedostaje. Nakon što je podignula trofej na londonskom Queen's Clubu svladavši Emmu Raducanu, uslijedio je hladan tuš i rano ispadanje na Wimbledonu. Ipak, Donna otvoreno priznaje da silno mrzi gubiti, a upravo je taj osjećaj gura naprijed. Kratki odmor nakon Londona vratio joj je snagu za nove bitke na terenu, a u njih će krenuti uz veliko pojačanje. U njezin se tim vratio ugledni britanski trener David Felgate, stručnjak s kojim je radila još kao dvanaestogodišnja djevojčica.