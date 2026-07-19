Hit haljina Donne Vekić: Boja koja naglašava preplanulu put i kroj koji fantastično sužava struk

Iako je na umaškom ATP turniru gostovala u potpuno opuštenom formatu i neformalnom razgovoru s voditeljem Ivanom Vukušićem, Donna Vekić je itekako pazila na modni aspekt. Pojavila se u pastelno ružičastoj kreaciji poznatog pariškog brenda, još jednom potvrdivši kako joj osjećaj za modu nimalo ne zaostaje za onim na teniskom terenu.

Haljina koja je mamila poglede na tribinama djelo je francuskog modnog brenda Maje , a dolazi po cijeni od 270 eura. Riječ je o lepršavom modelu izrađenom od organskog pamuka u iznimno nježnoj, blijedo ružičastoj nijansi koja savršeno naglašava preplanulu put. Kroj u stilu klizačice, s dubokim V-izrezom s prednje i stražnje strane, laska figuri zahvaljujući nabranom, rastezljivom struku koji vizualno sužava siluetu.

Sitni, a opet promišljeni detalji, poput naramenica koje se vežu u mašne te efektnog niza gumbića u istoj boji, daju ovoj haljini poželjnu dozu ljetne bezbrižnosti. Kao pravi bonus za svaku ženu koja voli opuštenost, ova pamučna kreacija skriva i dva diskretna džepa, uspješno spajajući vrhunsku estetiku s čistom praktičnošću.

Ritual koji se nikad ne preskače

U razgovoru u Umagu priznala je da postoji samo jedna stvar koju apsolutno nikada ne propušta uoči meča. 'Prije svakog izlaska na teren imam samo jedan ritual kojeg se nikad ne odričem - šalicu duplog espressa. To je moj trenutak fokusa', otkrila je tenisačica. Upravo joj ta snažna doza kofeina i nekoliko minuta mira trebaju kako bi se pripremila za pritisak najvećih svjetskih pozornica.

A pozornica joj u posljednje vrijeme sigurno ne nedostaje. Nakon što je podignula trofej na londonskom Queen's Clubu svladavši Emmu Raducanu, uslijedio je hladan tuš i rano ispadanje na Wimbledonu. Ipak, Donna otvoreno priznaje da silno mrzi gubiti, a upravo je taj osjećaj gura naprijed. Kratki odmor nakon Londona vratio joj je snagu za nove bitke na terenu, a u njih će krenuti uz veliko pojačanje. U njezin se tim vratio ugledni britanski trener David Felgate, stručnjak s kojim je radila još kao dvanaestogodišnja djevojčica.