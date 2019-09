Evo kako postići savršeno spremljen odrezak tune u svega nekoliko minuta

View this post on Instagram

Nakon blagdanskog prejedanja savjetujemo jedan lagani obrok. Evo idealnog primjera - File tune i krumpir salata s mladim lukom 😋... I naravno čaša crnog vina, mi predlažemo @jakovacwine , vina koja možete pronaći u našoj trgovini. . . . #fisherija #seafoodlove #tuna #tunasteak #wine #jakovacwine