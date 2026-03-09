ASTRO PROGNOZA

Dnevni horoskop za 9. ožujka 2026. – što vam zvijezde danas donose

P. H.

09.03.2026 u 00:00

Danas mnogi znakovi ulaze u tjedan s naglašenim osjećajem odgovornosti i željom da bolje upravljaju svojim vremenom i energijom.
Danas mnogi znakovi ulaze u tjedan s naglašenim osjećajem odgovornosti i željom da bolje upravljaju svojim vremenom i energijom. Izvor: Freepik / Autor: Freepik
Bionic
Reading

Ovan dobiva priliku da se istakne pod pritiskom i povuče potez koji ga odvaja od prosjeka, dok Bik rješava zahtjevne zadatke uz potrebu da se drži rokova bez praznih rasprava. Blizancima dan donosi lavinu komunikacije i novu poslovnu opciju, a Rak mora hladne glave presjeći koje su financijske odluke održive.

Pogledaj detaljni horoskop

Lav i Jarac posebno osjećaju težinu vlastite reputacije i mogućnost da preuzmu veću ulogu, dok Djevica i Vaga jasno vide tko u poslu stvarno povlači, a tko samo troši njihov trud. Škorpion, Vodenjak i Ribe pojačano štite svoje vrijeme i prostor, oslanjaju se na intuiciju i biraju tiše, ali odlučne poteze, dok Strijelac traži širu sliku i vijesti koje otvaraju nove horizonte.

Detaljan dnevni horoskop za sve znakove možete pročitati OVDJE.

vezane vijesti

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
PRVA DAMA FRANCUSKE

PRVA DAMA FRANCUSKE

Brigitte Macron svoj je minimalistički look uz pomoć jednog detalja učinila tako posebnim
ZAUSTAVLJAJU VRIJEME

ZAUSTAVLJAJU VRIJEME

Zbogom umornom pogledu: Korejske kreme koje peglaju bore i brišu podočnjake, a ne prazne novčanik
DOBRO JE ZNATI

DOBRO JE ZNATI

Tajna dugovječnosti traperica: Ove tri greške ih uništavaju

najpopularnije

Još vijesti