Dnevni horoskop za 9. ožujka 2026. – što vam zvijezde danas donose

Bik

Naglašene su radne obaveze koje traže strpljenje, ali i malo fleksibilnosti jer se raspored može mijenjati u hodu. Možeš dobiti konkretan zadatak koji dugoročno jača tvoju poziciju, ali će ti uzeti više energije nego što si planirao. Važno je da se držiš dogovorenih rokova i ne ulaziš u rasprave oko sitnica. U ljubavi ti paše miran ton i osoba koja razumije da si u 'radnom modu', a ne raspoložen za velike drame.