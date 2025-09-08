Dnevni horoskop za 8. rujna 2025. – što vam zvijezde danas donose

Ribe

Vaša prirodna intuicija danas će biti na vrhuncu, donoseći vam važne uvide o osobnim odnosima i budućim planovima. Na poslovnom planu, slušajte svoju prvu reakciju jer će se pokazati točnom, posebno u situacijama koje zahtijevaju brzu odluku. Pazite na svoje emocionalno zdravlje i ne preuzimajte tuđe probleme - postavite jasne granice kako biste sačuvali vlastiti mir.