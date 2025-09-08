ASTRO PROGNOZA

Dnevni horoskop za 8. rujna 2025. – što vam zvijezde danas donose

P. H.

08.09.2025 u 00:00

Izvor: Freepik / Autor: Freepik
Početak tjedna Ovnovima donosi energiju za nove ljubavne inicijative — otvoren i iskren pristup partneru bit će uspješan. Prirodni šarm i kreativnost Lavova osvježit će ljubavni život, a iznenađenja donose radost partneru.

Strijelcima optimizam i zajedničko planiranje avantura jačaju vezu s partnerom. Jarcima na poslu, strukturirani pristup i organizacija donose konkretne rezultate. Prirodna intuicija Riba danas će biti na vrhuncu, donoseći im važne uvide o osobnim odnosima i budućim planovima...

Detaljan dnevni horoskop za sve znakove možete pročitati OVDJE.

