Dnevni horoskop za 6. listopada 2025. – što vam zvijezde danas donose

Ovan

Jutro traži odlučan rez na temi koja najviše koči napredak, pa prioritet stavite na ono što odmah pomiče kazaljku naprijed. U odnosima najviše vrijedi rečenica koja jasno kaže što je važno i što nudite zauzvrat, bez skrivanja iza ironije ili pretpostavki. Odvažan potez u karijeri prolazi kada ga uparite s brojkom i rokovnikom umjesto s obećanjima. Večer posvetite tihom punjenju baterija kako bi se vratila vatra bez podizanja buke.

