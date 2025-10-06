ASTRO PROGNOZA

Dnevni horoskop za 6. listopada 2025. – što vam zvijezde danas donose

P. H.

06.10.2025 u 00:00

Izvor: Freepik
Jutro od Ovnova traži odlučan rez na temi koja najviše koči napredak. Vagama kratak izlazak vraća lepršavost i može otvoriti poznanstvo s potencijalom bez forsiranja.

Vodenjacima u ljubavi najjače djeluje otvorena namjera bez slojeva taktiziranja. Administrativna sitnica koju Ribe odgađaju vraća disproporcionalno mnogo energije čim je zatvore...

Detaljan dnevni horoskop za sve znakove možete pročitati OVDJE.

