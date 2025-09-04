ASTRO PROGNOZA

Dnevni horoskop za 4. rujna 2025. – što vam zvijezde danas donose

04.09.2025 u 00:00

Kod Rakova velike emocije traže jasan okvir kako ne bi upravljale danom. Preciznost je prednost Djevica, ali danas se traži i hrabrost da rez isporuče bez beskonačnih dorada. Škorpioni ne bi trebali ulaziti u dokazivanja; rezultat je najbolji argument.

Kod Strijelaca val entuzijazma lako prerasta u pretjerivanje, zato plan trebaju sažeti na izvedivo i mjerljivo. Osjetljivost na ton i podtekst kod Riba je visoka, zato trebaju birati jednostavne rečenice i tražiti potvrdu razumijevanja.

Detaljan dnevni horoskop za sve znakove možete pročitati OVDJE.

