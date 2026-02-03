ASTRO PROGNOZA

Dnevni horoskop za 3. veljače 2026. – što vam zvijezde danas donose

P. H.

03.02.2026 u 00:00

tportal
Izvor: Freepik / Autor: Freepik
Bionic
Reading

Vodenjacima je kreativnost na vrhuncu i danas bi mogli doći do rješenja problema koji ih već dugo muči na radnom mjestu. U ljubavi traže intelektualnu stimulaciju, pa će ih partner oduševiti zanimljivim razgovorom ili prijedlogom za neobičan izlazak.

Pogledaj detaljni horoskop

Intuicija Škorpiona na poslu danas je nepogrešiva, pa je potrebno poslušati onaj unutarnji glas koji im govori u kojem smjeru trebaju krenuti s novim projektom. Strastveni su i posesivni, što bi moglo dovesti do ljubomornih scena; potrebno je pokušati kontrolirati svoje reakcije i vjerovati partneru. Godila bi im detoksikacija organizma i laganija prehrana.

Detaljan dnevni horoskop za sve znakove možete pročitati OVDJE.

Solari i baterije donose prekretnicu od 2026

Nova energetska era: Solari i baterije donose prekretnicu od 2026.

 Zašto Hrvati ne štede energiju, iako to žele – odgovor nije jednostavan

Zašto Hrvati ne štede energiju, iako to žele – odgovor nije jednostavan

 Ugasiti svjetlo nije dovoljno – evo što uzrokuje veće račune u kućanstvu

Ugasiti svjetlo nije dovoljno – evo što uzrokuje veće račune u kućanstvu

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
UPS!

UPS!

Iskopirala slavnu scenu s Marilyn Monroe i nije puno toga ostavila mašti
IMATE GA U KUHINJI

IMATE GA U KUHINJI

Osjećate se loše i bez energije: Ovaj 'zlatni' sastojak podiže hormon sreće
OLIVIA DEAN

OLIVIA DEAN

Sve je oduševila izborom haljine koja slavi glamur starog Hollywooda

najpopularnije

Još vijesti