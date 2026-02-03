Dnevni horoskop za 3. veljače 2026. – što vam zvijezde danas donose

Ovan

Na poslu vas čeka prilika za preuzimanje inicijative, ali pazite da ne budete previše agresivni u nametanju svojih ideja; taktičnost će vam otvoriti više vrata. U ljubavi, vaš partner bi mogao tražiti više pažnje nego inače, pa organizirajte romantičnu večeru ili barem iskren razgovor. Što se zdravlja tiče, energija vam je na visokoj razini, ali nemojte pretjerivati s fizičkim naporima kako ne biste riskirali manju ozljedu.