Dnevni horoskop za 28. siječnja 2026. – što vam zvijezde danas donose

Vodenjak

Originalne ideje danas vam dolaze same od sebe, ali izazov će biti kako ih prezentirati okolini koja možda nije spremna za tako radikalne promjene. U ljubavi vas privlači intelektualna stimulacija, pa će vas više zavesti nečiji britak um i humor nego fizički izgled. Prijatelji će vam se obratiti za savjet, a vaša objektivnost pomoći će im da sagledaju situaciju iz potpuno novog kuta. Pazite na cirkulaciju u nogama i pokušajte se više kretati tijekom radnog vremena.

