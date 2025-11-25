Dnevni horoskop za 25. studenog 2025. – što vam zvijezde danas donose

Ovan

Današnji dan otvara vam prostor za dublje razumijevanje odnosa i ljudi koji vas okružuju. Ako ste u vezi, lakše izražavate ono što vam leži na duši, a partner to prihvaća s više takta nego inače. Samci bi mogli primijetiti da netko prema njima odavno gaji simpatije, ali se tek sada usude to vidjeti. U poslovnoj sferi pokazujete pojačanu odlučnost, pa s lakoćom završavate obaveze koje su vas ranije usporavale. Pritom uočavate detalje koji drugima promiču, što vam daje prednost u razgovorima i odlukama.