ASTRO PROGNOZA

Dnevni horoskop za 25. studenog 2025. – što vam zvijezde danas donose

P. H.

25.11.2025 u 00:00

Dnevni horoskop
Dnevni horoskop Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Freepik
Bionic
Reading

Ovnovima današnji dan otvara prostor za dublje razumijevanje odnosa i ljudi koji ih okružuju. U postojećim vezama moguće su sitne, ali značajne geste nježnosti, dok slobodni Bikovi mogu osjetiti spontanu privlačnost prema osobi koja nosi umirujuću, poznatu energiju.

Pogledaj detaljni horoskop

Na poslu se stvari odvijaju sporije, ali to zapravo omogućuje Rakovima da bolje procijene smjer u kojem žele ići. Slobodni Lavovi privlače pozornost bez ikakvog truda, ali najviše ih intrigira netko tko im potiče kreativnost. Jarčevima je posebno povoljan dan za financijske dogovore i planiranja koja zahtijevaju hladnu glavu...

Detaljan dnevni horoskop za sve znakove možete pročitati OVDJE.

vezane vijesti

Solari i baterije donose prekretnicu od 2026

Nova energetska era: Solari i baterije donose prekretnicu od 2026.

 Zašto Hrvati ne štede energiju, iako to žele – odgovor nije jednostavan

Zašto Hrvati ne štede energiju, iako to žele – odgovor nije jednostavan

 Ugasiti svjetlo nije dovoljno – evo što uzrokuje veće račune u kućanstvu

Ugasiti svjetlo nije dovoljno – evo što uzrokuje veće račune u kućanstvu

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
ELEGANTNO

ELEGANTNO

Melania Trump otvorila sezonu blagdanskih outfita: Bijeli kaput, bordo rukavice, a tek cipele...
TRAŽENI MODEL

TRAŽENI MODEL

Antonija Blaće ima savršene bajkerske čizme o kakvima smo dugo maštali
NIJE ŠTETNO

NIJE ŠTETNO

Zabluda o opasnostima za koljena: Znanstvenici otkrivaju kada smo prestari za trčanje

najpopularnije

Još vijesti