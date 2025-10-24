Dnevni horoskop za 24. listopada 2025. – što vam zvijezde danas donose

Blizancima će glatka komunikacija, potpora bližnjih i smišljanje realističnih planova obilježiti dan. Ambicije će im biti optimalno usklađene s mogućnostima, a partner će cijeniti njihovu postojanost i trezvenost.
-
Ovan
Aktivnosti se zbog više sile neće odvijati prema rasporedu pa rezervirajte više vremena za obaveze. Skloni ste strogim istupima, no bit ćete voljni popustiti oko manje važnih pitanja. To ne znači da se nećete žestoko zakvačiti s onim tko bi vam ugrozio vitalne interese.
-
Bik
Ovaj dan ukazuje na mirnu svakodnevicu ispunjenju iščekivanjem važnih povoljnih vijesti. Vaše će zadovoljstvo međuljudskim odnosima narasti, a ljudi će vas voljeti zbog vaše srdačnosti i druželjubivosti. Ljubavne veze bit će obilježene vjernošću i odgovornošću.
-
Blizanci
Glatka komunikacija, potpora bližnjih i smišljanje realističnih planova obilježit će dan, a ambicije će vam biti optimalno usklađene s mogućnostima. Partner će cijeniti vašu postojanost i trezvenost.
-
Rak
Težit ćete mirnom okruženju i birati društvo ljudi koje vas ne opterećuju. Trebat će vam nekoliko sati samoće da isplanirate povjerljive pothvate. Otkrit ćete pojačano zanimanje za područje samopomoći.
-
Lav
Uhvatila vas je potreba za razmišljanjem i analizom, što će vas navesti da se manje krećete među ljudima. Bit ćete na meti prehlada i upala. Dobro se odjenite i držite stan zagrijanim.
-
Djevica
Gubitak koncentracije, umor i glavobolja prijete zbog gomile zahtjevnih obaveza. Izgledne su zabune, pogrešno biran broj, prometni zastoji ili čekanje u redovima. Mogli biste biti neoprezni s novcem i neumjereni u prehrani, a ostavite kod kuće i kreditne kartice.
-
Vaga
Silno biste htjeli zbližiti se s pojedincem koji vam je uzburkao emocije, ali vas poslovi sprečavaju da se češće viđate. Nemojte misliti da je to izgubljen slučaj, samo budite strpljivi. Iskoristite večer da obavite zaostale poslove.
-
Škorpion
Snalažljivi ste i inventivni. Brzo i precizno odradit ćete obaveze i uštedjeti dovoljno slobodnog vremena za zabavu i provod. Iskoristite priliku da se ponovno zbližite s prijateljem ili rođakom od kojeg ste se odalečili.
-
Strijelac
Početkom dana bliska osoba mogla bi se iz banalnog povoda otresti na vas. Kolega ili poznanik koji vam treba bit će vam cijelog dana nedostupan. Ne gubite vrijeme, nego se privremeno zaustavite i pokušajte opet krajem tjedna. Nije pogodan tren za novi ljubavni početak.
-
Jarac
Nastojanja da ugurate nekoliko poslova u kratak vremenski razmak mentalno će vas iscrpiti. Brojite do deset i duboko dišite prije nego što biste gnjevno reagirali na nečije provokacije. Opterećeni ste brojnim obavezama u sprezi s manjkom razumijevanja nadređenih.
-
Vodenjak
Nešto se neće razvijati po planu. Slijed događaja natjerat će vas na analizu svojih i tuđih postupaka, a dobro bi bilo prilagoditi brzinu vožnje i oprezno rukovati oštrim i vrućim predmetima. U vašem domu mogući su manji kvarovi i lako otklonjive štete.
-
Ribe
Lakomislenost bi vas skupo koštala. Ako kupujete skup proizvod, ne prepuštajte ništa slučaju - temeljito ga pregledajte i čuvajte račun i garanciju. Prenaglim potezom ili nesmotrenom izjavom mogli biste privremeno oslabiti svoje izglede kod osobe koja vam se sviđa.
Gubitak koncentracije, umor i glavobolja prijete Djevicama zbog gomile zahtjevnih obaveza. Izgledne su zabune, pogrešno biran broj, prometni zastoji ili čekanje u redovima. Mogli bi biti neoprezni s novcem i neumjereni u prehrani, a potrebno je kod kuće ostaviti i kreditne kartice.
Detaljan dnevni horoskop za sve znakove možete pročitati OVDJE.