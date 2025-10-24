ASTRO PROGNOZA

Dnevni horoskop za 24. listopada 2025. – što vam zvijezde danas donose

24.10.2025 u 00:00

Blizancima će glatka komunikacija, potpora bližnjih i smišljanje realističnih planova obilježiti dan. Ambicije će im biti optimalno usklađene s mogućnostima, a partner će cijeniti njihovu postojanost i trezvenost.

Gubitak koncentracije, umor i glavobolja prijete Djevicama zbog gomile zahtjevnih obaveza. Izgledne su zabune, pogrešno biran broj, prometni zastoji ili čekanje u redovima. Mogli bi biti neoprezni s novcem i neumjereni u prehrani, a potrebno je kod kuće ostaviti i kreditne kartice.

Detaljan dnevni horoskop za sve znakove možete pročitati OVDJE.

