Dnevni horoskop za 18. veljače 2026. – što vam zvijezde danas donose

P. H.

18.02.2026 u 00:00

Srijeda, 18. veljače, donosi otrežnjenje za mnoge znakove.
Srijeda, 18. veljače, donosi otrežnjenje za mnoge znakove.
Ovnovi se bude iz iluzija i kristalno jasno vide tko im je lojalan, dok Lavovi analiziraju svaku kunu i režu troškove. Rakovi briljiraju zahvaljujući svojoj intuiciji koja im omogućuje da budu korak ispred drugih, a Škorpioni detektivski otkrivaju grešku koja spašava cijeli tim.

Blizanci se bore s komunikacijom i nerazumijevanjem okoline, dok Djevice svojim perfekcionizmom riskiraju sukob s kolegama. Vodenjaci plijene pažnju karizmom, a Ribe bježe od negativnih ljudi kako bi sačuvale svoj mir...

Detaljan dnevni horoskop za sve znakove možete pročitati OVDJE.

