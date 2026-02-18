Dnevni horoskop za 18. veljače 2026. – što vam zvijezde danas donose

Ovnovi se bude iz iluzija i kristalno jasno vide tko im je lojalan, dok Lavovi analiziraju svaku kunu i režu troškove. Rakovi briljiraju zahvaljujući svojoj intuiciji koja im omogućuje da budu korak ispred drugih, a Škorpioni detektivski otkrivaju grešku koja spašava cijeli tim.
-
Ovan
Danas se osjećate kao da ste se probudili iz dugog sna i odjednom kristalno jasno vidite tko vam je pravi prijatelj, a tko samo glumi. Na poslu vas iritira spora birokracija, no umjesto da gubite živce, iskoristite vrijeme za planiranje kreativnog projekta koji vas veseli. U ljubavi, partner vas može iznenaditi priznanjem o nečemu što ga dugo muči, budite nježni slušatelj. Moguća je manja glavobolja u popodnevnim satima, pijte više vode
-
Bik
Vaša fokusiranost na cilj danas je nepokolebljiva, čak i ako okolina pokušava skrenuti vašu pažnju nebitnim tračevima. Netko vam nudi zanimljivu suradnju ili edukaciju koja bi mogla dugoročno povećati vaše prihode, nemojte je odbiti bez razmišljanja. U obitelji dolazi do manjeg nesporazuma oko financija, ali brzo ćete ga izgladiti ako ostanete smireni. Večer je idealna za opuštanje uz dobar film ili knjigu.
-
Blizanci
Imate osjećaj da vas nitko ne razumije, a riječi vam zapinju u grlu baš kad želite reći nešto važno. Zvijezde savjetuju da važne razgovore odgodite za drugi dan i posvetite se rutinskim zadacima koji ne zahtijevaju previše mentalnog naprezanja. Netko iz prošlosti mogao bi vas kontaktirati porukom koja će vas ostaviti u nedoumici. Pazite na dokumente, lako bi se moglo dogoditi da zagubite važan papir.
-
Rak
Danas ste izrazito intuitivni i točno znate što drugi misle prije nego što to izgovore, što vam daje veliku prednost u pregovorima. Na poslu vas očekuje pohvala za trud koji ste uložili u proteklom razdoblju, a to će vam dati vjetar u leđa za nove pobjede. U ljubavi, slobodni Rakovi mogli bi doživjeti filmski susret na mjestu gdje se najmanje nadaju. Zdravlje je stabilno, ali vam nedostaje fizičke aktivnosti.
-
Lav
Financijska situacija vas pomalo brine, pa ćete danas vjerojatno provesti sate analizirajući troškove i tražeći način za uštedu. Na poslu ste autoritet i kolege se oslanjaju na vašu procjenu, ali pazite da ne preuzmete previše tuđih obaveza na svoja leđa. U ljubavi, partner traži više pažnje, a vi ste mislima negdje drugdje; pokušajte barem zajedničkom večerom pokazati da vam je stalo. Izbjegavajte tešku hranu.
-
Djevica
Vaš perfekcionizam danas bi vam mogao stvoriti problem jer ćete inzistirati na detaljima koji drugima nisu bitni, što može dovesti do sukoba s kolegom. Pokušajte sagledati širu sliku i popustiti tamo gdje nije presudno za konačni rezultat. Emotivno ste zatvoreni i teško pokazujete osjećaje, što bi voljenu osobu moglo navesti na krivi zaključak da ste hladni. Prijat će vam duga šetnja na svježem zraku kako biste razbistrili misli.
-
Vaga
Danas bježite od stvarnosti u svijet mašte i kreativnosti, što je odlično ako se bavite umjetničkim poslom, ali opasno ako radite s brojkama. Prijatelj vas moli za uslugu koja vam se ne sviđa; naučite reći "ne" bez osjećaja krivnje. U ljubavi vlada harmonija, a slobodne Vage mogle bi primiti poziv za izlazak koji će ih ugodno iznenaditi. Pripazite na gležnjeve i cirkulaciju.
-
Škorpion
Osjećate snažnu potrebu za promjenom u domu, bilo da je riječ o premještanju namještaja ili temeljitom čišćenju koje će simbolički očistiti i vaš um. Na poslu ste detektivski nastrojeni i otkrivate grešku koja bi mogla skupo koštati vaš tim da je niste uočili. Strast vam je naglašena, pa bi večernji sati mogli biti vrlo uzbudljivi ako se prepustite trenutku. Zdravlje je odlično, puni ste energije.
-
Strijelac
Komunikacija vam je danas jača strana i uspijevate šarmirati čak i najtvrđe sugovornike, što je idealno za rješavanje birokratskih problema. Moguće je kraće putovanje ili izlet koji će vas napuniti pozitivnom energijom i inspirirati za nove poslovne ideje. U obitelji netko očekuje vaš savjet, budite iskreni ali taktični. Pripazite na prehranu, skloni ste pretjerivanju u slatkišima.
-
Jarac
Fokusirani ste na materijalnu sigurnost i danas biste mogli donijeti odluku o dugoročnom ulaganju ili štednji koja će se pokazati vrlo mudrom. Na poslu vas cijene zbog vaše pouzdanosti, ali pazite da vas ne iskorištavaju pretrpavanjem dodatnim zadacima. U ljubavi, partner vam je velika podrška, pokažite zahvalnost malim znakom pažnje. Moguća je ukočenost u vratu zbog stresa.
-
Vodenjak
Danas zračite posebnom karizmom i privlačite ljude svojim neobičnim idejama, pa je pravo vrijeme da prezentirate svoje planove nadređenima. Ipak, budite spremni na kritiku konzervativnijih kolega koji ne razumiju vašu viziju. U ljubavi, sloboda vam je na prvom mjestu, što bi moglo izazvati ljubomoru kod partnera ako ne budete pažljivi. Osjećate se vitalno, ali pazite na oči i vid.
-
Ribe
Vaša osjetljivost je danas pojačana i upijate tuđe emocije poput spužve, stoga se pokušajte maknuti od negativnih ljudi koji vas iscrpljuju. Kreativni ste i intuitivni, što vam pomaže u rješavanju problema na poslu na jedan sasvim nov i originalan način. U ljubavi sanjarite o idealnoj vezi, ali stvarnost bi vas mogla ugodno iznenaditi nečim opipljivim. Potrebno vam je više sna i odmora.
Blizanci se bore s komunikacijom i nerazumijevanjem okoline, dok Djevice svojim perfekcionizmom riskiraju sukob s kolegama. Vodenjaci plijene pažnju karizmom, a Ribe bježe od negativnih ljudi kako bi sačuvale svoj mir...
