Dnevni horoskop za 18. veljače 2026. – što vam zvijezde danas donose

Škorpion

Osjećate snažnu potrebu za promjenom u domu, bilo da je riječ o premještanju namještaja ili temeljitom čišćenju koje će simbolički očistiti i vaš um. Na poslu ste detektivski nastrojeni i otkrivate grešku koja bi mogla skupo koštati vaš tim da je niste uočili. Strast vam je naglašena, pa bi večernji sati mogli biti vrlo uzbudljivi ako se prepustite trenutku. Zdravlje je odlično, puni ste energije.