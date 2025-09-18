ASTRO PROGNOZA

Dnevni horoskop za 18. rujna 2025. – što vam zvijezde danas donose

P. H.

18.09.2025 u 00:00

tportal
Izvor: Profimedia / Autor: Freepik
Bionic
Reading

Ljubav se Ovnovima najbolje pokazuje kada poslušaju srce partnera, a ne samo svoje impulse. Uspjeh pripadnicima ovoga znaka dolazi kroz suradnju umjesto solo nastupa.

Investiranje u ono što je istovremeno lijepo i funkcionalno donosi dvostruku radost Bikovima.

Pogledaj detaljni horoskop

Dom za Rakove postaje hramom ljubavi gdje se svaki razgovor pretvara u čudesni trenutak bliskosti. Toplina rođenih u ovom znaku stvara utočište za partnerovu dušu. Intuicija i logika skladno plešu zajedno, stvarajući mudre odluke o budućnosti. Toplina doma liječi dublje od bilo kojeg lijeka.

Merkur u znaku Vage pripadnike ovog astro znaka čini neodoljivo šarmantnim i sposobnim stvaranja magičnih trenutaka razumijevanja. Pregovaranje i posredovanje donose neočekivane benefite.

Detaljan dnevni horoskop za sve znakove možete pročitati OVDJE.

vezane vijesti

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
DETALJ KOJI JE PROMAKNUO

DETALJ KOJI JE PROMAKNUO

Simbolika ljubičastog šešira Melanije Trump: počast ili provokacija kraljevskoj obitelji?
LASKAV ODABIR

LASKAV ODABIR

Duge suknje iz Zare koje stvaraju efekt ravnog trbuha kao nijedne druge
UPEČATLJIV DODATAK

UPEČATLJIV DODATAK

Melania Trump 'sakrila' se pod šeširom, a svi opet samo govore o njezinom stajlingu

najpopularnije

Još vijesti