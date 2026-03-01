Umjesto dizajnerskih komada odabrala tradiciju: Djevojka u nošnji zvijezda je dubrovačke špice

Sunčani dani u Dubrovniku izmamili su građane i turiste na ulice, a živa u termometru koja je prelazila 14 stupnjeva donijela je osjećaj ranog proljeća na omiljenu gradsku šetnicu. Premda se Stradun ovih dana ponovno pretvorio u modnu pistu kojom dominiraju upečatljive boje, titulu najbolje odjevene uvjerljivo je odnijela jedna posebna prolaznica
Početak veljače na dalmatinskim ulicama još jednom je potvrdio da zimski mjeseci ne znače odricanje od vrhunskog stila. Mogle su se vidjeti moderne zelene jakne i elegantni svijetli kaputi u kombinaciji sa zanimljivim modnim dodacima, a neki hrabri šetaći prodefilirali su u kratkim rukavima. Od mekanih čizmica, šarenih tenisica do visokih kožnih modela koji donose dozu urbane elegancije, Dubrovkinje su pokazale pun raspon ovosezonskih favorita.
Tradicija iznad trendova
Stradunom je prošetala djevojka u tradicionalnoj nošnji i potpuno zasjenila sve moderne trendove. S ponosom je nosila bogato ukrašenu nošnju, ističući svevremensku ljepotu lokalnog kraja. Njezin najjači adut bio je topao osmijeh i graciozan hod kojim je pokazala kako se tradicija nosi s neviđenom dozom samopouzdanja.
Spoj povijesnog ambijenta i djevojke koja s ljubavlju njeguje svoje korijene stvorio je savršen i nezaboravan ulični kadar. Dok nestrpljivo iščekujemo nove proljetne kombinacije, ova nas je prolaznica podsjetila da je upravo bogata baština onaj najluksuzniji komad koji možemo odjenuti.