ZASJENILA MODERNE TRENDOVE

Umjesto dizajnerskih komada odabrala tradiciju: Djevojka u nošnji zvijezda je dubrovačke špice

D.A.M.

01.03.2026 u 03:15

Dubrovačka špica
Dubrovačka špica Izvor: Cropix / Autor: Mihael Barisic / CROPIX
Bionic
Reading

Sunčani dani u Dubrovniku izmamili su građane i turiste na ulice, a živa u termometru koja je prelazila 14 stupnjeva donijela je osjećaj ranog proljeća na omiljenu gradsku šetnicu. Premda se Stradun ovih dana ponovno pretvorio u modnu pistu kojom dominiraju upečatljive boje, titulu najbolje odjevene uvjerljivo je odnijela jedna posebna prolaznica

Početak veljače na dalmatinskim ulicama još jednom je potvrdio da zimski mjeseci ne znače odricanje od vrhunskog stila. Mogle su se vidjeti moderne zelene jakne i elegantni svijetli kaputi u kombinaciji sa zanimljivim modnim dodacima, a neki hrabri šetaći prodefilirali su u kratkim rukavima. Od mekanih čizmica, šarenih tenisica do visokih kožnih modela koji donose dozu urbane elegancije, Dubrovkinje su pokazale pun raspon ovosezonskih favorita.

vezane vijesti

Tradicija iznad trendova

Stradunom je prošetala djevojka u tradicionalnoj nošnji i potpuno zasjenila sve moderne trendove. S ponosom je nosila bogato ukrašenu nošnju, ističući svevremensku ljepotu lokalnog kraja. Njezin najjači adut bio je topao osmijeh i graciozan hod kojim je pokazala kako se tradicija nosi s neviđenom dozom samopouzdanja.

Ne bacajte novac na ove trendove u uređenju kuhinja Izvor: Ostale fotografije / Autor: Freepik, Canva, Montaža: Neven Bučević

Spoj povijesnog ambijenta i djevojke koja s ljubavlju njeguje svoje korijene stvorio je savršen i nezaboravan ulični kadar. Dok nestrpljivo iščekujemo nove proljetne kombinacije, ova nas je prolaznica podsjetila da je upravo bogata baština onaj najluksuzniji komad koji možemo odjenuti.

Dubrovačka špica
  • Dubrovačka špica
  • Dubrovačka špica
  • Dubrovačka špica
  • Dubrovačka špica
  • Dubrovačka špica
    +11
Dubrovačka špica Izvor: Cropix / Autor: Mihael Barisic / CROPIX

vezane vijesti

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
LEKCIJA IZ STILA

LEKCIJA IZ STILA

Formula koja briše godine: Michelle Pfeiffer u trapericama pokazala kako se nosi 'tihi luksuz'
MODNA INSPIRACIJA

MODNA INSPIRACIJA

Uvijek profinjena i chic: Blanka Mateša ponovno pokazala kako se nosi vrhunska elegancija
ZA LJETOVANJE ILI VIKEND ODMOR

ZA LJETOVANJE ILI VIKEND ODMOR

Ni Grčka, ni Španjolska: Ovaj sunčani otok pravi je raj za Hrvate, uz jeftine letove iz Zagreba

najpopularnije

Još vijesti