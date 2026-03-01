ASTRO PROGNOZA

Dnevni horoskop za 1. ožujka 2026. – što vam zvijezde danas donose

P. H.

01.03.2026 u 00:00

Iako je Merkur i dalje retrogradan te zahtijeva oprez, harmonični aspekti Mjeseca pobrinut će se da nedjelja ipak prođe u znaku stabilizacije odnosa i ugodnih iznenađenja.
Iako je Merkur i dalje retrogradan te zahtijeva oprez, harmonični aspekti Mjeseca pobrinut će se da nedjelja ipak prođe u znaku stabilizacije odnosa i ugodnih iznenađenja. Izvor: Promo fotografije / Autor: Promo Freepik
Zahvaljujući moćnom spoju Sunca i Jupitera, svaki Rak danas će briljirati u svemu čega se dotakne, zračeći nevjerojatnim samopouzdanjem. Harmoničan utjecaj Saturna pomoći će stabilnom Biku da napokon riješi jednu dugotrajnu obiteljsku razmiricu bez povišenih tonova.

Ponosni Lav morat će se suočiti s nekim starim nesigurnostima vezanim uz fizički izgled. Iako mu je energija u blagom padu, neovisni Vodenjak iskoristit će ovaj miran dan za savršeno poslagivanje svojih financijskih prioriteta. Slobodni Škorpion danas bi mogao doživjeti sudbonosan susret na mjestu gdje se najmanje nadao romantici. Kreativne Ribe apsolutni su vladari ove nedjelje, privlačeći fantastične poslovne prilike i poglede pune divljenja gdje god se pojave...

Detaljan dnevni horoskop za sve znakove možete pročitati OVDJE.

