Dnevni horoskop za 1. ožujka 2026. – što vam zvijezde danas donose

Škorpion

Voda je vaš element, a današnji savršeni trigon Sunca i Jupitera pretvara vas u pravi magnet za romantiku, strast i kreativnost. Ako ste slobodni, nipošto ne odbijajte pozive za izlazak jer su se zvijezde urotile da vas spoje s nekim tko će vas oboriti s nogu već pri prvom pogledu. Zauzeti Škorpioni nedjelju će iskoristiti za rješavanje sitnih nesuglasica s partnerom i to na vrlo konstruktivan, miran način bez uobičajenih drama.

