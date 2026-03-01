Dnevni horoskop za 1. ožujka 2026. – što vam zvijezde danas donose

Zahvaljujući moćnom spoju Sunca i Jupitera, svaki Rak danas će briljirati u svemu čega se dotakne, zračeći nevjerojatnim samopouzdanjem. Harmoničan utjecaj Saturna pomoći će stabilnom Biku da napokon riješi jednu dugotrajnu obiteljsku razmiricu bez povišenih tonova.
Ovan
Nedjelja vam donosi nagli pad energije jer se vaš vladar Mars sprema napustiti zonu društvenosti i ući u vaše polje podsvijesti. Umjesto jurnjave za obavezama, posvetite ovaj prvi dan ožujka isključivo punjenju vlastitih baterija daleko od znatiželjnih pogleda. Sjajan trigon Sunca i Jupitera u popodnevnim satima donosi vam fantastične vijesti vezane uz obiteljske financije ili rješavanje stambenog pitanja.
Bik
Obiteljski odnosi napokon dolaze na svoje mjesto zahvaljujući stabilizirajućem utjecaju trigona Mjeseca i Saturna koji vam danas čuvaju leđa. Netko od starijih članova obitelji ponudit će vam vrlo konkretnu i neočekivanu financijsku pomoć za projekt koji već dugo planirate. U ljubavnom životu prestajete analizirati svaki partnerov korak i napokon se prepuštate spontanosti koja vam je toliko nedostajala.
Blizanci
Početak mjeseca testira vaše strpljenje jer retrogradni Merkur nastavlja mrsiti konce u vašem polju karijere i javnog imidža. Nemojte paničariti ako vam važan poslovni mail završi u neželjenoj pošti ili se na brzinu otkaže dogovoreni ručak s utjecajnom osobom. Sjajna vijest je da vas zvijezde danas nagrađuju nevjerojatnim šarmom, pa ćete i najveće gafove uspjeti preokrenuti u svoju korist uz samo jedan osmijeh.
Rak
Blagotvorni Jupiter u vašem znaku tvori savršen trigon sa Suncem, čineći vas apsolutnim miljenikom zodijaka ove nedjelje. Bilo da se radi o pokretanju novog hobija ili otvorenom razgovoru o osjećajima, sve čega se danas dotaknete pretvara se u čisto zlato. Jedino na što morate pripaziti su prevelika očekivanja od osobe koja živi u drugom gradu i trenutno vam ne može posvetiti dovoljno vremena.
Lav
Iako vam Mjesec u vašem znaku daje šarm, njegova rana opozicija s Plutonom mogla bi na površinu izvući neke duboko zakopane nesigurnosti. Srećom, taj mračni oblak brzo prolazi, a ostatak dana provodite fokusirani na čisti hedonizam i uživanje u finoj hrani s omiljenom osobom. Odličan je trenutak da napravite veliku čistku ormara i napokon donirate odjeću koja vam već mjesecima samo skuplja prašinu.
Djevica
Vaš analitički um radi sto na sat dok pokušavate dešifrirati pomiješane signale koje vam šalje potencijalni romantični interes. Prestanite tražiti logiku tamo gdje je nema i dopustite intuiciji da vas vodi kroz ovaj pomalo zbunjujući emotivni labirint. Popodne vam donosi neočekivani poziv za kraće putovanje sljedećeg vikenda, stoga budite spremni na brzu reorganizaciju rasporeda.
Vaga
Prvi dan ožujka idealan je za postavljanje potpuno novih zdravih navika jer vam zvijezde daju nevjerojatnu motivaciju za promjenu životnog stila. Odlučite li danas krenuti s novim režimom prehrane ili vježbanja, rezultati će biti vidljivi puno brže nego što ste se usudili nadati. Na ljubavnom planu vlada ugodna harmonija, a slobodne Vage mogle bi upoznati nekog intrigantnog preko zajedničkih poslovnih kontakata.
Škorpion
Voda je vaš element, a današnji savršeni trigon Sunca i Jupitera pretvara vas u pravi magnet za romantiku, strast i kreativnost. Ako ste slobodni, nipošto ne odbijajte pozive za izlazak jer su se zvijezde urotile da vas spoje s nekim tko će vas oboriti s nogu već pri prvom pogledu. Zauzeti Škorpioni nedjelju će iskoristiti za rješavanje sitnih nesuglasica s partnerom i to na vrlo konstruktivan, miran način bez uobičajenih drama.
Strijelac
Vladar vašeg znaka, Jupiter, u sjajnom je aspektu sa Suncem, što vam donosi ogroman val optimizma i rješenje obiteljskog problema koji vas je dugo mučio. Odnosi s roditeljima ili autoritetima danas prolaze kroz pravu malu katarzu, ostavljajući vas s osjećajem velikog olakšanja i slobode. Večernje sate rezervirajte isključivo za sebe, dobru knjigu ili seriju koju već danima pokušavate u miru pogledati do kraja.
Jarac
Uspješno balansirate između privatnih obaveza i potrebe za odmorom, a harmoničan odnos Mjeseca i vašeg vladara Saturna daje vam savršen osjećaj za tajming. Odličan je dan za planiranje budžeta za proljetne mjesece jer ćete vrlo jasno vidjeti gdje vam novac bespotrebno curi kroz prste. U komunikaciji s emotivnim partnerom budite malo nježniji – vaša praktičnost ponekad može djelovati kao potpuni nedostatak empatije.
Vodenjak
Energija vam je pomalo raspršena jer se Mars, nakon dugog boravka u vašem znaku, polako priprema za prelazak u Ribe. Fokusirajte se na rješavanje administrativnih zaostataka i provjeru pretplata koje vam automatski skidaju novac s računa svakog mjeseca. Ljubavni život trenutno je u fazi blage stagnacije, ali to vam zapravo savršeno odgovara jer trebate malo prostora samo za svoje misli.
Ribe
Ovo je doslovno vaš dan iz snova jer Sunce u vašem znaku stvara čaroban aspekt sa sretnim Jupiterom, otvarajući vam brojna vrata. Vaša kreativnost dostiže vrhunac, stoga zapišite svaku ideju koja vam danas padne na pamet jer bi jedna od njih mogla biti iznimno unosna. Uživate u nevjerojatnoj pažnji okoline, a jedna potpuno slučajna poruka mogla bi biti početak predivne ljubavne priče.
Ponosni Lav morat će se suočiti s nekim starim nesigurnostima vezanim uz fizički izgled. Iako mu je energija u blagom padu, neovisni Vodenjak iskoristit će ovaj miran dan za savršeno poslagivanje svojih financijskih prioriteta. Slobodni Škorpion danas bi mogao doživjeti sudbonosan susret na mjestu gdje se najmanje nadao romantici. Kreativne Ribe apsolutni su vladari ove nedjelje, privlačeći fantastične poslovne prilike i poglede pune divljenja gdje god se pojave...
