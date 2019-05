Devet tisuća ljudi u Zadru trčalo globalnu utrku 'Wings for Life World Run'

Globalna utrka humanitarnog karaktera 'Wings for Life' počela je danas u Zadru u 13 sati, a završila u 17 sati. Ova se utrka održavala u više zemlja u svijetu

Ove nedjelje u Zadru se po šesti put održala globalna humanitarna utrka 'Wings for Life World Run' koja je ponovno ujedinila svijet u jednom cilju - da se ozljede leđne moždine učine izlječivima.

Među 9000 trkača i ove će se godine naći tim Nove TV koji daje svoj doprinos ovoj hvalevrijednoj utrci, a sa zaposlenicima najgledanije komercijalne televizije u Hrvatskoj trčali su i glumci iz serije 'Na granici' - Martina Stjepanović, Lucia Glavich Mandarić i Dino Rogić.

'Ono što me potaknulo na sudjelovanje je to što je ova utrka humanitarnog karaktera. Glavni cilj utrke je skrenuti pozornost na ozlijede leđne moždine i prikupiti sredstva za istraživanja kojima bi se došlo do pronalaska lijeka', rekla je Martina. 'Mislim da će to biti prekrasno iskustvo i atmosfera koju zaista treba doživjeti. Već sada se veselim samo od pomisli da će u istom trenutku na tisuće ljudi trčati skupa s istim ciljem, da učinimo ovaj svijet boljim', zaključila je glumica Martina Stjepanović, koja je gledateljima serije 'Na granici' poznata i kao Lidija Masle.