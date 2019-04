Dvostruki globalni pobjednik Wings for Life World Run utrke dolazi u Zadar

Aron Anderson ove će godine sudjelovati na zadarskoj Wings for Life World Run utrci na kojoj će po iznimno zahtjevnoj trasi pokušati ostvariti što bolji rezultat, ali i raditi kao novinar...

Aron je čovjek koji ima dužu povijest sportskih avantura od one koju će rijetko tko ikada ostvariti. Punog srca ljubavi i čelične volje, Aronov put do onoga što je danas nije bio nimalo lagan. S nepunih devet godina života dijagnosticiran mu je rak zdjelične kosti. Dvije godine tretmana i operacija pomogli su da rak nestane, ali mu se život potpuno promijenio. Kad je ostao djelomično nepokretan, odlučio je da invalidska kolica nikada neće ograničiti njegov društveni i sportski život. Ovogodišnja Wings For Life World Run utrka Aronu će biti šesto sudjelovanje na tom događaju.

Da ni vrućina od 40 stupnjeva ne može zaustaviti istinskog prvaka, dokazao je 7. svibnja 2017. kad je u Dubaiju prešao 92,14 km i postao po prvi put globalni pobjednik Wings for Life World Run utrke, a onda i potvrdio prošle godine kad je na istoj stazi prešao 89,85 km. Osim toga, on je i rekorder ove jedinstvene utrke u kojoj natjecatelji na šest kontinenata u isto vrijeme bježe od presretačkog automobila, sa samo jednim ciljem - učiniti ozljede leđne moždine izlječivima.

Da zaista ne priznaje ograničenja potvrdio je i preplivavši Ålandsko more koristeći samo ruke. Osvojio je Južni pol, a u jednoj sportskoj avanturi spojio je put od Stockholma do Pariza. U Švedskoj je postao inspiracija mnogima pa nije čudno da je i najtraženiji motivacijski govornik s više od stotinu angažmana godišnje, dok je njegova Zaklada za pomoć djeci s karcinomom prikupila već milijune švedskih kruna i pomogla brojnim mališanima. Kako kaže, kad god mu je teško misli na djecu koja su u bolnici i bore se, tvrdi da mu to daje dodatnu energiju da ide još brže i žešće kako bi prikupio novac i napravio razliku.

“Za mene – život ne ovisi o našim sposobnostima, već o onome što možemo učiniti s njima. Učini najbolje što možeš s onim što posjeduješ!”

Aron Anderson ove godine dolazi u Zadar. Iako će nositi startni broj, neće loviti rekordni rezultat. Aron će u Zadru na stazi biti sudionik utrke, ali i novinar. Tako će, prolazeći pored trkača, slušati njihove priče te pokušati saznati za koga trče oni koji su odabrali baš Zadar kao lokaciju ovogodišnje utrke.

Iako je zadarska Wings for Life World Run utrka rasprodana, još uvijek je moguće sudjelovati donacijom ili putem aplikacije Wings for Life World Run za iOS ili Android uz koju je moguće trčati organiziranu ili pojedinačnu App utrku s virtualnim presretačkim vozilom. Startnina za trčanje putem aplikacije nažalost ne vrijedi i za zadarsku utrku.