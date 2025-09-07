Cameron Diaz pronašla je hit model: Ovo su traperice iz kojih ove jeseni nećemo izlaziti

Holivudska miljenica Cameron Diaz ponovno je dokazala da prava klasika nikada ne izlazi iz mode i to u trapericama koje su ovoga ljeta i jeseni must-have komad svake garderobe
Tijekom rijetkog izlaska u New Yorku, 53-godišnja Cameron Diaz pokazala je kako se nosi bezvremenska elegancija uz dašak ležernosti. Glumica je odabrala traperice širokih nogavica koje vizualno produžuju figuru i podižu cijelu kombinaciju na novu razinu.
Uz traperice je spojila jednostavnu bijelu košulju podvrnutih rukava, još jedan klasični komad koji uvijek izgleda dobro, te bijele tenisice koje daju sportsku notu i naglašavaju opušten duh cijele kombinacije.
Dodatak u obliku male smeđe kožne torbe preko ramena unio je toplinu u look, dok je ravno isfenirana plava kosa naglasila njezin prepoznatljivi kalifornijski stil. S minimalno šminke na licu i naočalama za vid tankih okvira lako se uklopila među brojne turiste, ali i stanovnike New Yorka.
PRAVILA ZA NJU NE VRIJEDE
Kombinacija oko koje se lome koplja: U traperu od glave do pete Cameron Diaz ukrala pozornost
S ovim izdanjem Cameron jasno poručuje da se i s minimalnim komadima može postići maksimalan modni efekt. Široke traperice, koje se posljednjih sezona vraćaju u fokus, idealne su za dnevne kombinacije, i savršen odabir kada želite istovremeno udobnost i trendi dojam.