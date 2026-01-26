Astrolog je 2006. u detalj opisao što nas čeka: Jezivo točna prognoza najavila je kraj svijeta kakvog poznajemo

Kako je prognozirao astrolog Michael Lutin , najveće razdoblje preokreta predviđeno je između 2015. i 2019., kada je kvadrat Urana u Ovnu s Plutonom u Jarcu stvoriti sjeme revolucije svugdje. Snage represije još su tad jače pritiskale one koji žele slobodno govoriti.

'No u razdoblju 2023.–2025., završne faze povratka Plutona i učinka Jarca dosegnuti će vrhunac. Neki astrolozi vjeruju da carstvo ne traje dulje od jednog Plutonovog ciklusa, a do 2025. taj će se ciklus odigrati. a kako god na to gledate, SAD je carstvo.Baš kao što je Britansko Carstvo počelo doživljavati zalaske nakon što su tek nastale kolonije izborile neovisnost, naš red možda dolazi. Povratak Plutona 2025. zahtijevat će redefiniciju Sjedinjenih Država i stvoriti ultimativnu krizu identiteta. Morat ćemo staviti sebe na kocku, kao što smo to učinili 1770-ih. Razdoblje turbulencije koje je pred svima nama u Americi nije Božji gnjev niti djelo radikalnih muslimana, i nema nikakve veze s rupom u ozonskom sloju. To je nužan i neizbježan korak u evoluciji ove zemlje koji će rezultirati preradom Ustava u drugoj polovici 2020-ih', napisao je tada Lutin.

Dramatičan politički zaokret

I na početku 2026. godine, rekli bismo da se nalazimo se točno u tom predviđenom trenutku transformacije.

Američka politička scena doživljava duboke podjele, a društvene napetosti nikada nisu bile veće. Povratak Donalda Trumpa u Bijelu kuću u siječnju 2025. označio je dramatičan politički zaokret koji je podijelio naciju. Ekonomska nesigurnost raste, dok se tradicionalni američki utjecaj u svijetu preispituje. Pitanja ustavnih prava, slobode govora i nacionalnog identiteta postaju sve žešće su predmetom rasprava. Geopolitičke napetosti s Kinom, sukob u Ukrajini koji se nastavlja, te krize na Bliskom istoku dodatno ispituju ulogu Amerike kao svjetskog lidera. Upravo kako je predviđeno, Sjedinjene Američke države se nalaze u središtu duboke krize identiteta.

'Ova politička, društvena, kulturna i ekonomska promjena označit će preporod Sjedinjenih Država kao globalnije nacije. Ovo je prijetnja pojmovima vlasništva nad zemljom, sigurnosti, bogatstva i supremacije u kojima je naša nacija (u znaku Raka) uživala više od dva stoljeća. Dolar vjerojatno neće vratiti svoju snagu iz razdoblja nakon Drugog svjetskog rata', predvidio je astrolog.

Druge će zemlje, dodao je, odbiti našu eksploataciju i umjesto toga zahtijevati našu suradnju.

'Srećom po nas, horoskop SAD-a snažno je pod utjecajem Venere i Jupitera, tako da nikada nećemo potpuno bankrotirati niti gladovati. Međutim, morat ćemo surađivati s ostatkom planeta Zemlje kao nikada prije. Od sada nadalje vrijedi: surađuj ili propada. Nitko nije zbilja kriv. Sami smo se doveli do ove krize, kroz kombinaciju individualne slobode i ekonomske dobiti, kao i slijepe, izolirajuće grandioznosti. Amerika je nevjerojatno mjesto za život: možete doći ovamo, smisliti nešto što želite raditi i uspjeti u tome. Ali smo se udebljali i postali lijeni. Stoga ne okrivljujte Georgea Busha ili Billa Clintona ili bilo kojeg izabranog dužnosnika u Washingtonu. Zemlja dobiva vođe koje zaslužuje, i kada budemo spremni uzdići se iz pepela palog carstva, pronaći ćemo vođe koji će nam pomoći da to učinimo. To će se dogoditi, ali ne 2008. Moramo prvo proći kroz tranzit Plutona', napisao je tad Lutin za Vanity Fair što danas zvuči zbilja jezivo realno.