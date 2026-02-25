Anna Wintour spojila nespojivo i pogodila trend sezone: Čizme zmijskog uzorka u prvom planu

Ako je itko sposoban u istom stajlingu pomiriti geometriju i zmijski uzorak, onda je to Anna Wintour . U srcu milanske Gallerije Vittorio Emanuele II, 76-godišnja bivša urednica Voguea još je jednom pokazala da hrabrost u modi nema rok trajanja – a ključ svega bile su čizme koje na prvu djeluju kao stilski rizik.

Na otvaranju Ženskog tjedna mode u Milanu i predstavljanju lokacije za nadolazeći Vogue World 2026, Anna Wintour zablistala je u izdanju koje savršeno utjelovljuje njezin prepoznatljivi modni DNK. U monumentalnom ambijentu povijesne Gallerije Vittorio Emanuele II, nekadašnja glavna urednica američkog Voguea i globalna urednička direktorica brenda potvrdila je da dosljednost i odvažnost mogu ići ruku pod ruku.

'Doći u ovaj grad nekoliko puta godišnje tijekom proteklih desetljeća bilo je jedno od najvećih zadovoljstava u mom životu. Ovo mjesto – u svojoj povijesti i profinjenosti, ali i u kreativnosti i toplini – predstavlja ono najbolje što moda jest', poručila je Wintour, ne skrivajući emocije prema Milanu.

Otkrivajući kako će upravo Galleria Vittorio Emanuele II biti domaćin ovogodišnjeg Vogue Worlda, dodala je: 'Ne možemo zamisliti bolje mjesto na kojem bi Vogue World odao počast svemu onome što je izvanredno u Milanu od ovog čarobnog prostora između Scale i Duoma.'

Peto izdanje putujućeg modnog spektakla održat će se 22. rujna, prvog dana Tjedna mode u Milanu. 'Slavit ćemo snagu međunarodnog zanatstva u trenutku kada se kulturna razmjena čini važnijom nego ikad', istaknula je.