Anna Wintour spojila nespojivo i pogodila trend sezone: Čizme zmijskog uzorka u prvom planu

M.D.

25.02.2026 u 08:22

Anna Wintour Izvor: Profimedia / Autor: Cobra Team / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia
U srcu milanske Gallerije Vittorio Emanuele II, Anna Wintour hrabro je spojila geometrijski i zmijski uzorak te čizmama potpisala jedan od najsmjelijih trendova sezone

Ako je itko sposoban u istom stajlingu pomiriti geometriju i zmijski uzorak, onda je to Anna Wintour. U srcu milanske Gallerije Vittorio Emanuele II, 76-godišnja bivša urednica Voguea još je jednom pokazala da hrabrost u modi nema rok trajanja – a ključ svega bile su čizme koje na prvu djeluju kao stilski rizik.

Na otvaranju Ženskog tjedna mode u Milanu i predstavljanju lokacije za nadolazeći Vogue World 2026, Anna Wintour zablistala je u izdanju koje savršeno utjelovljuje njezin prepoznatljivi modni DNK. U monumentalnom ambijentu povijesne Gallerije Vittorio Emanuele II, nekadašnja glavna urednica američkog Voguea i globalna urednička direktorica brenda potvrdila je da dosljednost i odvažnost mogu ići ruku pod ruku.

'Doći u ovaj grad nekoliko puta godišnje tijekom proteklih desetljeća bilo je jedno od najvećih zadovoljstava u mom životu. Ovo mjesto – u svojoj povijesti i profinjenosti, ali i u kreativnosti i toplini – predstavlja ono najbolje što moda jest', poručila je Wintour, ne skrivajući emocije prema Milanu.

Otkrivajući kako će upravo Galleria Vittorio Emanuele II biti domaćin ovogodišnjeg Vogue Worlda, dodala je: 'Ne možemo zamisliti bolje mjesto na kojem bi Vogue World odao počast svemu onome što je izvanredno u Milanu od ovog čarobnog prostora između Scale i Duoma.'

Peto izdanje putujućeg modnog spektakla održat će se 22. rujna, prvog dana Tjedna mode u Milanu. 'Slavit ćemo snagu međunarodnog zanatstva u trenutku kada se kulturna razmjena čini važnijom nego ikad', istaknula je.

Anna Wintour Izvor: Profimedia / Autor: Cobra Team / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Print na print

Središnji komad stajlinga bio je kaput-haljina ravne siluete, ukrašen upečatljivim geometrijskim uzorkom u nijansama plave, zelene i crne. Riječ je o komadu koji priziva estetiku šezdesetih, razdoblja kojem se Wintour često vraća kroz A-krojeve, strukturirane linije i naglašenu grafiku.

No ono što je ovaj look podiglo na novu razinu bio je hrabar spoj printeva. Uz strogu geometriju odabrala je visoke čizme sa zmijskim uzorkom u crno-bijeloj varijanti. Na prvi pogled nespojivo – retro grafika i animal print – u njezinoj interpretaciji djeluje promišljeno i gotovo logično.

Upravo je takvo kombiniranje uzoraka jedan od vodećih trendova za 2026. godinu. Nakon razdoblja minimalizma i 'tihog luksuza', moda se ponovno okreće maksimalizmu, snažnim vizualnim porukama i igri kontrasta. Geometrija se nosi uz cvjetne motive, pruge uz točkice, a animal print više nije rezerviran za detalje – postaje ravnopravan protagonist outfita.

Čizme kao potpis

Ako postoji komad koji Anna Wintour rijetko iznevjeri, to su čizme do koljena. Ovaj put odabrala je model s visokom potpeticom i izraženim zmijskim uzorkom koji vizualno razbija strogi grafizam kaputa. Upravo u tom kontrastu leži snaga kombinacije.

Čizme nisu tek dodatak, već ključni element stajlinga. Dok geometrijski print sugerira kontrolu i strukturu, zmijski uzorak unosi dinamiku i dozu drskosti. Time Wintour ostaje vjerna sebi – klasična silueta, luksuzni materijali i jedan neočekivani twist koji cijelo izdanje čini aktualnim.

Ne treba zanemariti ni detalje. Velike crne sunčane naočale, bob frizura besprijekorne linije i upečatljiva ogrlica dodatno su učvrstili njezin prepoznatljivi modni potpis.

Kraljica Camilla i Anna Wintour Izvor: Profimedia / Autor: George Rogers / Sipa Press / Profimedia

