Angelina Jolie haljinom pokušala prekriti krhku figuru

Iako se još uvijek ne nazire kraj sudskog epiloga brakorazvodne parnice s Bradom Pittom, ali i dijela koji se tiče skrbništva nad šestero djece, slavna Angelina Jolie u potpunosti se posvetila majčinskoj ulozi, pritom ne skidajući osmijeh s lica

'Imam svoje uspone i padove, no pretpostavljam da me sve to učinilo malo jačom. Svi imamo teška vremena, no kao majka imam odgovornost prvo prema svojoj djeci. Ona prolaze kroz vrlo važne godine, pa je zbog toga sve nevažno naspram njih', svojedobno je izjavila 43-godišnja Angelina Jolie u velikom intervjuu za magazin Harper's Bazaar, uz prekrasne fotografije snimljene u Namibiji.