Ako pitate Francuskinje ovo su jedine traperice koje će vam ikad trebati

Ljubav Francuskinja prema trapericama je neizmjerna, a da se uvjerite u to dovoljno je pogledati Instagram feedove omiljenih francuskih influencerica. No ako pogledate malo bolje vidjet ćete da mnogo njih nosi isti model traperica

'Francuski stil je stvarno stavljen na pijedestal, ali istina je da je zapravo mnogo jednostavniji nego što mislimo da jest. Kada je moda u pitanju, puno ju je lakše ponovno kreirati nego što možda mislite. Dok sam intervjuirala neke od žena za knjigu jedna od glavnih stvari koja je ponovljena, bila je ta da su jedne od bazičnih komada u njihovoj garderobi kultne traperice Levi's 501. Različite žene su mi rekle da im je to jedan od omiljenih predmeta u garderobi. Znate, samo nabavite par 501 levisica i uparite ih s jednostavnom majicom kratkih rukava i sakoom i dobijete klasični francuski stil', kaže Cox.

View this post on Instagram

Ove traperice bile su i ostale kultni model za mnoge generacije pa ne čudi što ih Francuskinje toliko obožavaju. Možete ih nositi na tenisice, štikle ili čizme i u njima s lakoćom postići chic look. Dakle, ako tražite jednostavan način da svoje outfite učinite više francuskima, onda su levisice 501 definitivno najbrži put.

View this post on Instagram

View this post on Instagram

Taj je model 50-ih godina 20. stoljeća postao iznimno popularan, a rado su ga nosile i velike holivudske zvijezde poput Jamesa Deana u kultnom filmu 'Buntovnik bez razloga', Marlon Brando u filmu 'Divljak' i Marilyn Monroe na setu filma 'Neprilagođen'. No vrhunac prodaje brend Levi's doživio je 90-ih godina zahvaljujući reklamnim kampanjama usmjerenim mlađoj populaciji, uključujući onu u kojoj glavnu riječ vodi tada nepoznati Brad Pitt. Bruce Springsteen ih je nosio na omotu albuma 'Born in the USA', a utemeljitelj Applea Steve Jobs kultne je levisice nosio stalno i svugdje, baš poput neizbježne crne dolčevite.