5 jednostavnih savjeta za bolji san (jer vrijeme je da se napokon pošteno naspavate)

Nebrojeno puta smo čuli što je važno za dobar san, ali se rijetko kad pridržavamo tih savjeta jer navika se teško odričemo. No nikad nije kasno za prvi korak, a uz ovih nekoliko konkretnih savjeta mogli biste se napokon bolje odmoriti i pošteno naspavati te napokon probuditi odmorni

Ako idete spavati u potpuno različito vrijeme, jedne večeri u 22 sata, druge u jedan ujutro, a još se i ne budite uvijek u isto vrijeme - događa vam se mini jet lag, tvrde stručnjaci. Znamo da je lako odrediti vrijeme odlaska u krevet, no nije lako pridržavati ga se. Umjesto toga pokušajte se svaki dan buditi u isto vrijeme. Zbog toga ćete se istrenirati da svaki dan budete umorni u isto vrijeme, a to je obično oko osam sati prije buđenja.

Mobitel nemojte puniti u spavaćoj sobi

Sigurno ste čuli već tisuću puta da nije dobro skrolati po mobitelu ili tabletu prije odlaska na spavanje. Plavo svjetlo je neprijatelj kvalitetnog sna, no svejedno većina nas prije odlaska na spavanje provede određeno vrijeme obasjana njime. Tu lošu naviku sasijecite u korijenu. Ne držite punjač za mobitel u spavaćoj sobi već u drugoj prostoriji, tako da ne možete doći do mobitela a da ne ustanete iz kreveta. Ako za buđenje koristite alarm na mobitelu, razmislite o kupnji obične budilice i više nećete imati izgovor za surfanje do sitnih sati.

Za što koristite spavaću sobu?

Ne tipkajte po ekranu dok ste u spavaćoj sobi, ona bi trebala biti oaza za opuštanje i odmor i ne želite je povezivati s rokovima i neodgovorenim e-mailovima. Rješenje je jednostavno - koristite svoj krevet samo za spavanje ili seks.