Zvijezde koje nisu došle po svoje Oscare: Elizabeth Taylor muž je nagovorio da ne idu, a Paulu Newmanu dosadilo je čekati

Bliži se ovogodišnja dodjela nagrade Oscar na kojoj ne očekujemo veća iznenađenja, ni skandale, no nikad se ne zna, možda nas hollywoodske zvijezde u nedjelju, 9. veljače ipak iznenade.

Alice Brady

Osvojila je nagradu za najbolju sporednu glumicu za ulogu u filmu 'U starom Chicagu' (In Old Chicago) 1938. Budući da se nije pojavila na dodjeli, jedan muškarac je došao na pozornicu i primio plaketu (pozlaćeni kipići se dodjeljuju za sporednu ulogu tek od 1944.) u njeno ime. No, ispostavilo se da je to bio prevarant koji je plaketu - ukrao. Nikada nije pronađen, kao ni plaketa, a Brady je od Akademije dobila novu.