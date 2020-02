Najveće nepravde u povijesti Oscara: Koji su kultni filmovi i legendarni glumci ostali zakinuti?

Za neke najuzbudljivija, a za neke najdosadnija dodjela nagrada, ona Američke filmske akademije, Oscar, nerijetko je prepuna kontroverzi. Kako se može dogoditi da tako važno priznanje previdi neke uistinu relevantne autore i filmove ili da ga netko dobije posve nezasluženo? Sustav glasanja mnogoljudne Američke filmske akademije takav je da najčešće dominira mainstream ukus, pa nije ni čudo da glasači ponekad ne prepoznaju ono što će postati trajna vrijednost

Ni kad su pobjeđivale, neke glumice nisu se imale previše čemu radovati. Jedna od najsramotnijih epizoda s dodjele Oscara svakako je ona kad je Hattie McDaniel osvojila nagradu za najbolju sporednu ulogu u filmu 'Prohujalo s vihorom', u kojemu je glumila kućnu pomoćnicu Mammy. Ona je bila prva afroamerička glumica koja je osvojila Oscara. Bio je to dirljiv trenutak, a Hattie McDaniel je u svom govoru kazala kako želi biti primjer svoje rase. Međutim Američka ju je akademija imala potrebu itekako podsjetiti na to kako američka javnost tretira njenu rasu - tijekom ceremonije dodjele nagrade glumica i njena pratnja bili su segregirani. Hattie McDaniel je sa svojom pratnjom sjedila sama za stolom za dvoje, odijeljena od cijele ostale ekipe filma 'Prohujalo s vihorom', ali i od ostatka filmske industrije.

Klasik Johna Forda 'Tragači' smatra se jednim od najboljih filmova tog cijenjenog redatelja, ali i najboljih filmova u žanru vesterna, no nije se uspio izboriti ni za nominaciju. Te godine za najbolji su film nominirani, između ostalih, 'Deset zapovijedi' Cecila B. DeMillea , 'Div' Georgea Stevensa ili 'Prijateljsko uvjeravanje' Williama Wylera , a nagradu je osvojio 'Put oko svijeta u 80 dana' Michaela Andersona. 'Tragači' su posve zaobiđeni iako je nedvojbeno bila riječ o filmu godine, no čini se da je Akademija već bila umorna od tog žanra. Umjesto ozbiljnom, slojevitom vesternu, radije su svoj glas poklonili simpatičnom avanturističkom filmu.

Oscar za najboljeg sporednog glumca 1976. - John Cazale nije uspio osvojiti nominaciju, a nagradu je dobio George Burns

Da nije prerano preminuo, sa samo 42 godine, John Cazale bi vjerojatno kad-tad osvojio Oscara koji je i zaslužio. Bio je jedan od najupečatljivijih glumaca 1970-ih koji je znao dobro odabrati ulogu i redatelja s kojim će raditi. Surađivao je s Francisom Fordom Coppolom i Michaelom Ciminom, no smatra se da je svoju najbolju ulogu ostvario u 'Pasjem popodnevu' Sidneyja Lumeta, u kojem je glumio uz Ala Pacina. Pacino je osvojio nominaciju za najboljeg glavnog glumca, a Cazale je ostao neprimijećen - nije se uspio izboriti ni za nominaciju za sporednu ulogu. Nagradu je te godine dobio George Burns za 'The Sunshine Boys'. Cazale je ukupno glumio u samo šest filmova i svi su bili nominirani za Oscara za najbolji film, no on nikada nije osvojio ni nominaciju.