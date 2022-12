Znate li tko je prvi opjevao nogomet? Trojica zaljubljenika u književnost i nogomet otkrili su nam sve o 'nogometnoj literaturi', donosimo i nekoliko preporuka za čitanje

Povodom završetka Svjetskog prvenstva u nogometu okupili smo trojicu zaljubljenika u književnost i nogomet kako bismo ustanovili što veže spomenute fenomene, na kojem se mjestu nogomet i književnost ispresijecaju te koji su to romani koji direktno ili indirektno obrađuju 'najvažniju sporednu stvar na svijetu'. Donosimo i nekoliko nogometno-književnih preporuka naših sugovornika, a pitali smo ih i kako bi sami organizirali svoj roman o nogometu

"Jedna od najboljih i najznačajnijih je 'Inverting the Pyramid: The History of Football Tactics' Jonathana Wilsona koja se, usprkos (pre)ozbiljnom naslovu, čita gotovo kao napeti roman. Wilson je u njoj sistematizirao razvoj nogometne taktike od njenih prapočetaka do suvremenog doba, ali stilom suverenog storytellera. To je knjiga koju bi trebao pročitati svatko tko misli da zna nešto o nogometu. Od osobnih, manje univerzalnih favorita bih izdvojio 'Brilliant Orange: The Neurotic Genius of Dutch Football' Davida Winnera, koja na divan način povezuje razne aspekte nizozemske povijesti i kulture kako bi objasnila totalni nogomet i njegovo nasljeđe. Preporučio bih još, recimo, 'The Numbers Game: Why Everything You Know About Football Is Wrong' Chrisa Andersona i Davida Sallyja, zatim 'The Manager: The Absurd Ascent of the Most Important Man in Football' Barneyja Ronaya, 'Money and Football' Stefana Szymanskog, sve od Davida Goldblatta, Ulija Hessea, Raphaela Honigsteina, Jamesa Montaguea, naravno i Wilsona… Ima zapravo, jako puno dobrih knjiga o nogometu, posebno u zadnjih tridesetak godina, jedino što ništa od toga nije u nas prevedeno. 'Bili libar' Borisa Dežulovića najljepša je knjiga o nogometu ne samo na našem jeziku/jezicima nego i općenito. Ne govorim to zato što sam je uredio i napisao predgovor, a niti zato što sam hajdukovac, nego zato što tako naprosto jest — u što se možete i sami uvjeriti ako zavirite u nju.“