Zlatnog medvjeda osvojio je film iranskog redatelja Mohammada Rasoulofa, kojemu je zabranjeno snimanje i putovanje

Dodijeljene su nagrade 70. Berlinalea, prvoga pod vodstvom novog tima koji predvode Mariette Rissenbeek i Carlo Chatrian, a pobijedio je film 'There Is No Evil' iranskog redatelja Mohammada Rasoulofa, koji je uspio napraviti film unatoč zabrani snimanja u Iranu.

Zlatni medvjed pripao je filmu 'There Is No Evil' iranskog redatelja Mohammada Rasoulofa, koji je uspio napraviti film unatoč zabrani snimanja u Iranu. No, on se nije dao utišati i snimio je, pišu mediji, vrlo kritički film koji oštro osuđuje praksu smrtne kazne u Iranu. Rasoulof ima i zabranu putovanja, pa nije došao ni na premijeru svoga filma u Berlin ni na dodjelu nagrada. Umjesto njega Zlatnog su medvjeda preuzeli članovi njegove ekipe.

Srebrnog medvjeda osvojila je Eliza Hittman za film 'Never Rarely Sometimes Always', dok je najboljim redateljem proglašen koreanac Hong Sang-soo za film 'The Woman Who Ran'. Najboljom je glumicom proglašena Paula Beer za ulogu u filmu 'Undine', dok je najboljim glumcem proglašen Elio Germano za talijanski film 'Hidden Away'.

Srebrnog medvjeda za najbolji scenarij dobio je 'Bad Tales' Damiano i Fabio D’Innocenzo), za kameru je nagrađen Jurgen Jurges za 'DAU. Natasha', a posebnu nagradu žirija dobio je film 'Delete History' Benoît Delépine i Gustave Kerven).

U Novom programu Encounters najboljim je filmom proglašen 'The Works And Days (Of Tayoko Shiojiri In The Shiotani Basin)' (CW Winter i Anders Edström), dok je posebnu mnagradu žirija dobio 'The Trouble With Being Born' (Sandra Wollner), a najboljim je redateljem prograšen Cristi Puiu za film 'Malmkrog', dok je posebno priznanje dobio Matías Piñeiro za film 'Isabella'.

Nagradu za najbolji dokumentrani film dobio je 'Irradiated' Rithyja Panha, a posebno priznanje je pripalo filmu 'Notes From The Underworld' (Tizza Covi i Rainer Frimmel).

Već je ranije objavljeno da je srpski film 'Otac' Srdana Golubovića, inače hrvatska manjinska koprodukcija s Goranom Bogdanom u glavnoj ulozi, osvojila nagradu publike u programu Panorama, kao i nagradu Ekumenskog žirija.

Nagrade udruženja kritičara FIPRESCI pripale su filmovima: 'Undine' Christiana Petzolda (konkurencija), 'The Metamorphosis Of Birds' Catarine Vasconcelos (konkurencija Encounters), 'Mogul Mowgli' Bassama Tariqa (program Panorama) i 'The Twentieth Century' Matthewa Rankina (program Forum).