Berlinale uoči svog finalnog vikenda: Kako se zvijezde nose s koronavirusom i koji su festivalski favoriti

Unatoč globalnom strahu od koronavirusa, na Berlinaleu je posao tekao uobičajenim ritmom, na festivalu, ni sajmu koji se održava paralelno (European film market) se nije osjećala baš nikakva panika, ni stah od moguće zaraze.

'Razgovori, seminari, paneli i platforme EFM Horizon, sajam TV serija, Producers Hub su pogotovo dobro posjećeni', tvrdi Knol dodavši da vjeruje da je to razlog rasta posjećenosti sajma u odnosu na prošlu godinu. Promjena tremina održavanja festivala i sajma koji su pomaknuti kasnije u veljaču, također je bio koristan, smatra Knol, no termin će se ipak sljedeće godine vratiti na početak veljače.

Festival se polako privodi kraju, a iako hrvatska kinematografija nije imala svog samostalnog predstavnika, određena vidljivost dobivena je kroz projekcije koprodukcija 'Otac' Srdana Golubovića i 'Mare' Andreje Štake u programu Panorama. Film 'Mare' predstavljen je i u sklopu programa EFM Landmark, posvećenog filmskim komisijama, lokacijama za snimanja i koprodukcijama, gdje je poslužio kao dobar primjer za razgovor o mogućnostima snimanja na lokacijama u Hrvatskoj.

Nastupi domaćih glumaca Gorana Bogdana i Marija Škaričić u glavnim ulogama dvaju filmova, ostavili su sjajan medijski trag. Glavnu ulogu u filmu 'Exile' Visara Morine imao je i Mišel Matičević, glumac porijeklom iz Hrvatske, a hrvatske lokacije vidljive su i u filmu 'Last And First Men' prerano preminulog skladatelja Jóhann Jóhannssona koji je sam i režirao taj poetični dokumentarac o socijalističkim spomenicima NOB-u u zemljama nekadašnje Jugoslavije.