Živjeti svoj san: Izložba 'Imagine' je priča o malim djevojčicama s velikim snovima

Nakon Woodstocka, Sarajeva, Splita i rodnog Šibenika, likovna umjetnica Branka Grubić po prvi put će se predstaviti i zagrebačkoj publici. Izložba pod nazivom IMAGINE bit će postavljena u zagrebačkoj galeriji Umjetnost osmijeha u Radićevoj ulici od 18. do 29. rujna

Brankini radovi pršte bojama i optimizmom. Inspirirani su glazbom i neiscrpnim motivom ženskih lica, koji omogućavaju izražavanje beskonačnih nijansi različitih emocija. Brankina priča inspiracija je brojnim kreativcima, posebno ženama, koje su pod teretom svakodnevnog života svoje talente stavile sa strane. Njezin uspjeh je dokaz da je sve moguće, čak i ono nemoguće. O tome govori i ova izložba.

Izložba IMAGINE sastoji se od serije ženskih portreta nastalih u protekle dvije godine. Posvećena je malim djevojčicama s velikim snovima i njihovom odrastanju u svijetu koji se trudi uvjeriti ih da život nije san. To je priča o ženama koje su uzele kist u svoje ruke, izabrale svoje boje i iscrtale svoj život. Jer šta je strašni svijet, prema snazi djevojačkih snova.

Otvorenje je zakazano za srijedu, 18. rujna od 18:00 sati. Izložba će biti otvorena svaki dan do 29. rujna od 10 do 14 i od 16 do 20 sati, a cijelo to vrijeme u galeriji će biti prisutna i sama autorica. Galerija Umjetnost osmijeha nalazi se u Radićevoj ulici 37, pored Kamenitih vrata.