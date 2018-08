Zastrašujuća predstava o belgijskom ubojici djece na Festivalu svjetskog kazališta

Na 16. Festivalu svjetskog kazališta, koji se u zagrebačkom Hrvatskom narodnom kazalištu održava od 15. do 29. rujna, gostovat će tri predstave europskih redateljskih zvijezdi kao što su Milo Rau, Thomas Ostermeier i Alessandro Serra, među kojima možda najviše pozornosti plijeni ambiciozni i zastrašujući Rauov projekt 'Pet lakih komada', u kojem se taj predstavnik novog europskog političkog teatra bavi životom i zločinima najvećeg belgijskog ubojice djece i silovatelja Marca Dutrouxa te u kojem igraju djeca i tinejdžeri

Milo Rau je studirao sociologiju, germanistiku i romanistiku u Parizu, Zürichu i Berlinu, između ostalih kod i Pierrea Bourdieua, a osim režijom, bavio se novinarstvom. Prije desetak godina osnovao je kazališnu i filmsku produkcijsku kuću International Institute of Political Murder (IIPM), koja je ubrzo postala poznata po političkom teatru, odnosno predstavama koje se temelje na dokumentarnim materijalima i rekonstrukciji istinitih priča. Mnoge od njegovih predstava uvrštene su u programe nekih od najvećih nacionalnih i međunarodnih festivala, poput Festivala u Avignonu, berlinskog Theatertreffena i Kunstenfestivala u Bruxellesu, a 'Five Easy Peaces' trijumfirala je na prošlogodišnjem MESS-u u Sarajevu, kada je dobila Grand Prix, a Milo Rau Zlatni lovorov vijenac za najboljeg redatelja.

Njegov kazališni rad može se podijeliti na tri razine. Na prvoj Rau se bavi multimedijskim adaptacijama, odnosno 'uprizorenjima-rekonstrukcijama' povijesnih ili društvenih sukoba. Primjerice, u predstavi 'Hate Radio' iz 2011., kako kaže Ivica Buljan, suvoditelj Festivala, Rau se fokusirao na ulogu radiotelevizijske stanice RTLM u genocidu u Ruandi 1994. U kazališno-filmskom projektu 'The Last Days of the Ceausescus' iz 2009. godine uprizorio je javno suđenje rumunjskom diktatorskom bračnom paru Ceausescu te je raščlanjivao pitanje revolucije. A u predstavi 'Breivik's Statement' bavio se temom ksenofobije.

Na drugoj razini svog kazališnog djelovanja Rau se fokusira na kontroverzne sudske slučajeve, u kojima je propitivao, kaže Buljan, pitanje slobode govora u Rusiji, desničarskog nacionalizma u Švicarskoj i 'Treći svjetski rat' u Istočnom Kongu, koji je već do sada odnio šest milijuna života. Te je teme prikazao u projektima kao što su 'The Moscow Trials', 'The Zurich Trials' i 'The Congo Tribunal'. Treći format Buljan imenuje 'narativnim kazalištem', koje je vidljivo u predstavama 'The Civil Wars' i 'The Dark Ages', gdje obični ljudi iz Europe pričaju anegdote iz svojih života, izražavajući svoje osobne strahove i traume te pokazujući blisku povezanost s poviješću Europe.