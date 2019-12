Za ovo vam treba vodič: Konfuzno i prosječno unatoč sjajnim glumcima i filmičnoj stvarnoj priči o seksualnom predatoru

U hrvatska je kina stigao film 'One su bombe' s Charlize Theron, Nicole Kidman i Margot Robbie, snimljen prema istinitim događajima, velikom seksualnom skandalu na Fox Newsu.

Trolist holividskih mega zvijezda, Charlize Theron, Nicole Kidman i Margot Robbie, u #MeToo priči o padu utjecajnog urednika konzervativnog Fox Newsa slizanog s predsjednikom Trumpom. Što bi moglo poći krivo? Štošta, no čini nam se da je uzrok za nedovoljno impresivan rezultat to što je film rađen prije svega za američko tržište, za publiku koja jako dobro poznaje priču i likove i ne trebaju im suvišna obrazloženja. Za nas je priča isuviše konfurzno ispričana, likova je previše, neki se pojavljuju samo letimično i nije baš najjasnije tko su, zašto su tu i koja je njihova uloga u priči, no stvarnost je u ovom slučaju bila dovoljno zanimljiva da 'spasi' ovaj inače posve prosječan, čak ne osobito nadahnut film.

Film 'One su bombe' snimljen je prema istinitim događajima koji su se odvijali tijekom 2015. i 2016. godine kad je nakon skandala o seksualnom uznemiravanju s pozicije prvog čovjeka Fox Newsa, vjerojatno najutjecajnijeg konzervativnog medija u SAD-u, koji je otvoreno podupirao Donalda Trumpa tijekom njegove predsjedničke kampanje (a i nakon nje), morao odstupiti Roger Ailes, nekoć svemoćna sila koja je stajala iza niza republikanskih moćnika još od vremena Richarda Nixona. Ako je suditi prema prikazanome u filmu, Ailes je bio apsolutistički vladar unutar Murdochovog medijskog carstva, a da bi bio siguran kako su svi zaposlenici 'na liniji' u urede je ugradio skrivene kamere, prisluškivali su se telefoni i sva prepiska. Koristio se metodama kojih se ne bi posramio ni Stasi, no ipak je slovio kao jedan od najžešćih boraca protiv komunizma. Kroz svoje je medijsko djelovanje uspostavio nove licemjerne standarde i to ne samo u smislu načina izbora i plasiranja tema i vijesti, nego i u smislu njihove prezentacije. 'Televizija je vizualni medij' ponovlja Ailesov lik kroz film oporavdavajući time vlastitu požudu. Njegov 'izum' bio je taj da angažira lijepe voditeljice i novinarke i skine ih u najkraće moguće suknje i haljine, a u studio stavi prozirne stolove tako da duge noge lijepih žena izbiju u prvi plan. I dok je hranio američke gledatelje strahom za radna mjesta, ksenofobijom i rasizmom koju su s ekrana širili njegovi ultra desni opinion-makeri, ideju patrijarhalne nadmoći i objektivizacije žena uspješno je i doslovno 'vizaulizirao'.

Formula je bila senzacionalno uspješna i smatra se da je Ailes uspio privući stariju, konzervativnu publiku koju su drugi mediji zanemarivali i uspio stvoriti televizijsku kuću, koja je prema podacima New York Timesa imala oko 2 milijuna gledatelja dnevno, što je bilo više nego CNN i MSNBC zajedno. Bio je nedodirljiv, no nekadašnji spin doktor Ronalda Reagana i George H.W. Busha, na kraju je ipak stradao. Morao je otići, no samo povrijeđena ega, ne i novčanika. Murdoch mu je isplatio pozamašnu otpremninu kako bi elegantno pospremio skandal pod tepih. Glave ga je, ako je suditi prema filmu, došlo ne samo to što je neutaživi seksualni predator, nego i što je žene ponizio, izdao i odbacivao kao stare krpe. Svaki otpor bio je strogo sankcioniran, svaki pokušaj 'nedopuštenog' autorstva dokinut. Tako je novinarka Gretchen Carlson (Nicole Kidman) odlučila prelomiti i tužiti nakon godina podcjenjivačkog odnosa i Ailesovih neuspješnih pokušaja udvaranja, nakon što ju je Ailes odlučio ušutkati zbog previše 'modernih' ideja - poput nenošenja šminke u studiju.