Vlasta Delimar, Paulina Jazvić, Siniša Labrović, Mare Milin, Stipan Tadić, Irena Frantal, Zlatan Vehabović i Davor Vrankić samo su neki od umjetnika koji su se dosad uključili u online projekt zagrebačkog Muzeja suvremene umjetnosti 'FB for your thoughts / FB misao na dan', pokrenut sredinom travnja kao odgovor na pandemiju

'U jeku nedavnih strogih mjera izolacije uzrokovane globalnom pandemijom COVID-19, uz koje je Zagreb pogodio i razoran potres, MSU je pokrenuo online projekt u suradnji s brojnim umjetnicama i umjetnicima pod nazivom 'FB for your thoughts / FB misao na dan'. Ideja projekta je stvoriti novi način komunikacije i povezanosti u trenutcima prisilne razdvojenosti, kao i prikupiti te izložiti što veći broj umjetničkih perspektiva, razmišljanja i svjedočanstava ovog zasigurno prijelomnog trenutka početka 21. stoljeća koji će obilježiti kako svakog pojedinca, tako i suvremenu umjetničku scenu', kažu iz MSU-a o projektu čije su voditeljice Martina Munivrana, viša kustosica i Ana Škegro, kustosica te voditeljica Pedagoškog odjela.

'Brojni umjetnici s kojima Muzej surađuje, kao i drugi suradnici MSU-a, su zbog specifičnosti svoga djelovanja ovom globalnom krizom posebno pogođeni. O čemu razmišljaju i na koje se sve načine nose s trenutnom situacijom, kako podnose izolaciju, neizvjesnost, koje su njihove brige, strepnje, radosti, što ih tješi, ali i inspirira da nastave stvarati - sve su to pitanja koja su nas zanimala kada smo ih pozvali da s nama podijele svoje misli i sudjeluju u projektu 'FB for your thoughts / FB misao na dan'', kažu iz MSU-a.

Kroz do sada prikupljene radove u različitim medijima - od crteža, slike do fotografije - iščitava se to kako se svatko od pozvanih umjetnica i umjetnika na sebi svojstven način nosi s trenutnom situacijom, kažu iz MSU-a.

'Jedni su prožeti dozom humora poput crteža 'Ovo sam ja, ronim na dah' slikarice i ilustratorice Jelene Bando, drugi pak puni nade i optimizma poput rada Irene Frantal 'Love & Art (Will Save Us)', dok se kroz radove naših istaknutih performera Vlaste Delimar i Siniše Labrovića iščitava ironijski duh, kao i kod umjetnice Sandre Sterle. Neki od umjetnika ilustriraju ili fotografiraju crtice iz života poput Svena Klobučara, Denisa Butorca, Radenka Milaka, Gorana Stojčetovića i Maje Rožman, koja u opisu selfija s maskom piše: 'Ne mogu podnijeti to da ljudi više 'nemaju' lica … s maskama ne prepoznajem nikoga - niti sebe, niti druge. Pa sam na maske otisnula lica za svaki dan. Ako je ova čitava situacija s maskiranjem čudna, neka barem bude čudna do kraja.'